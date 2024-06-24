У Львові суд виніс рішення щодо ухилянта

Судове засідання. Ілюстративне фото: sudreporter.org

У Львові суд визнав чоловіка винним у непокорі поліції та працівникам територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Львів'янин заявив, що не почув вимогу показати документи через отриману на військовій службі контузію.

Відповідна постанова була оприлюднена у судовому реєстрі у червні цього року, повідомляє ZAXID.NET.

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Львів'янина Олександра Г. обвинувачували у тому, що 9 травня 2024 року він не послухався вимоги дільничного офіцера щодо надання своїх документів. У письмових поясненнях порушник написав, що до нього звернувся поліцейський та працівник ТЦК, які вийшли зі службового автомобіля. Чоловік не показав їм свої документи, при цьому матюкався та намагався застосовувати фізичну силу.

Під час розгляду справи Олександр Г. розповів, що повертався додому, коли до нього підійшов невідомий чоловік, який вийшов з автомобіля поліції. Він заявив, що цей чоловік схопив його за руки та вимагав пройти до службового авто. Львів'янин також спробував запевнити, що чоловік зі службового автомобіля не представився та був одягнений у цивільний одяг, тому він його відштовхнув.

Уже після цього з машини вийшли двоє правоохоронців та одягнули на чоловіка кайданки. Олександр Г. заявив, що не почув вимогу показати документи через контузію, які він отримав під час військової служби.

Суд визнав Олександра Г. винним у адміністративному правопорушенні. Йому призначили 170 грн штрафу та зобов’язали сплатити 605 грн судового збору. Чоловік ще може оскаржити цю постанову.

Нагадаємо, у Чернігівській області також на три роки засудили чоловіка, який ухилявся від мобілізації. Він заявляв, що раніше нібито "не отримував повістки".

У Державній прикордонній службі України порахували, скільки чоловіків щодня намагаються перетнути кордон: йдеться про близько 100 ухилянтів.