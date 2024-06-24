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Во Львове мужчина не послушался полиции и работников ТЦК — суд вынес решение

24 июня 2024 15:53
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко
Во Львове суд вынес решение по уклонисту
Судебное заседание. Иллюстративное фото: sudreporter.org
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко

Во Львове суд признал мужчину виновным в неподчинении полиции и работникам территориального центра комплектования и социальной поддержки. Львовянин заявил, что не услышал требование показать документы из-за полученной на военной службе контузии.

Соответствующее постановление было обнародовано в судебном реестре в июне этого года, сообщает ZAXID.NET.

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Львовянина Александра Г. обвиняли в том, что 9 мая 2024 года он не последовал требованиям участкового офицера по предоставлению своих документов. В письменных объяснениях нарушитель написал, что к нему обратился вышедший из служебного автомобиля полицейский и работник ТЦК. Мужчина не показал им свои документы, при этом матерился и пытался применять физическую силу.

Во время рассмотрения дела Александр Г. рассказал, что возвращался домой, когда к нему подошел неизвестный мужчина, вышедший из автомобиля полиции. Он заявил, что этот мужчина схватил его за руки и потребовал пройти в служебный автомобиль. Львовянин также попытался заверить, что мужчина из служебного автомобиля не представился и был одет в гражданскую одежду, поэтому он оттолкнул его.

Уже после этого из машины вышли двое правоохранителей и надели на мужа наручники. Александр Г. заявил, что не услышал требование показать документы из-за контузии, полученных во время военной службы.

Суд признал Александра Г. виновным в административном правонарушении. Ему назначили 170 грн штрафа и обязали уплатить 605 грн судебного сбора. Муж еще может обжаловать это постановление.

Напомним, в Черниговской области также на три года осудили уклоняющегося от мобилизации мужчину. Он заявлял, что ранее якобы "не получал повестки".

В Государственной пограничной службе Украины посчитали, сколько мужчин каждый день пытаются пересечь границу: речь идет об около 100 уклонистах.

война
Львов
Украина
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные

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