Київський суд призначив максимальне покарання ухилянту — деталі справи

Оболонський районний суд міста Києва. Фото: DW

Оболонський районний суд Києва призначив максимальне покарання, тобто 5 років, чоловіку, який відмовився від служби. На суді чоловік заявив, що не піде воювати через те, що його близькі родичі проживають у Донецькій області, і це, начебто, заважатиме йому служити в ЗСУ.

Про це повідомляє Главком у суботу, 8 червня.

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Оболонський районний суд Києва визнав винним військовозобов’язаного, родом із Донецька, в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив максимальне покарання – п’ять років тюрми.

Чоловік категорично відмовлявся іти на фронт, прикриваючись родичами, які проживають на тимчасово окупованій Донеччині.

Деталі справи

За матеріалами справи, на початку літа 2023 року чоловіка визнали придатним до військової служби. У середині вересня того ж року представники ТЦК вручили йому повістку, яка свідчила про направлення до війська. Обвинувачений, не маючи права на відстрочку, не з'явився до ТЦК і проігнорував виклик.

"Не прибув до пункту відправки для проходження військової, оскільки мав їхати до батьків, вони похилого віку і потребують стороннього догляду", — пояснив чоловік і визнав свою вину.

Він додав, що розуміє свій громадянський обов’язок, але служити не може та не буде.

Під час допиту військовослужбовець ТЦК розповів, що обвинувачений придатний до служби, але заявив, що не піде воювати через те, що його близькі родичі проживають у Донецькій області, і це начебто заважатиме йому служити в ЗСУ.

Суд дійшов висновку, що факт проживання батька і бабусі обвинуваченого у Донецькій області, а його дружини – на тимчасово окупованій території, не є достатньою підставою для звільнення чоловіка від мобілізації. На думку суду, чоловік нічого не зробив для того, щоб виправити ситуацію; весь час перебував у столиці і без поважних причин не з’явився на виклик до ТЦК.

"Також суд відкинув заклики прокурора щодо призначення обвинуваченому умовного терміну покарання, яке не пов’язано із позбавленням волі. Феміда вказала на відсутність підстав з огляду на суспільну небезпечність вчиненого ним кримінального правопорушення", — йдеться в повідомленні.

Одразу після ухвалення вироку обвинуваченого взяли під варту. Він перебуватиме у Київському слідчому ізоляторі до набрання вироку законної сили. Йому призначили максимальне покарання — п'ять років тюрми.

Нагадаємо, що санкція статті 336 Кримінального кодексу ("Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період") передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до п’яти років.

Ми писали, що мешканець Волинської області відмовився від мобілізації, пояснивши це тим, що є членом релігійної організації "Свідки Єгови" та не може воювати. Суд покарав чоловіка.

Також ми повідомляли про те, що мешканець Сумської області письмово відмовився від мобілізації, пояснюючи це станом здоров'я. Як відомо, чоловіка в лютому 2023 року визнали обмежено придатним до військової служби.