Киевский суд назначил максимальное наказание уклоняющемуся - детали дела

Оболонский районный суд Киева. Фото: DW

Оболонский районный суд Киева назначил максимальное наказание, то есть 5 лет, мужчине, отказавшемуся от службы. На суде мужчина заявил, что не пойдет воевать из-за того, что его близкие родственники проживают в Донецкой области, и это будет мешать ему служить в ВСУ.

Об этом сообщает Главком в субботу, 8 июня.

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Суд назначил максимальное наказание уклоняющемуся

Оболонский районный суд Киева признал виновным военнообязанного родом из Донецка в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации и назначил максимальное наказание – пять лет тюрьмы.

Мужчина категорически отказывался идти на фронт, прикрываясь родственниками, проживающими на временно оккупированной Донбассе.

Детали дела

По материалам дела, в начале лета 2023 мужчина признали годным к военной службе. В середине сентября того же года представители ТЦК вручили ему повестку, свидетельствовавшую о направлении в армию. Обвиняемый, не имея права на отсрочку, не явился в ТЦК и проигнорировал вызов.

"Не прибыл в пункт отправки для прохождения военной, поскольку должен был ехать к родителям, они преклонны и нуждаются в постороннем уходе" , — объяснил мужчина и признал свою вину.

Он добавил, что понимает свой гражданский долг, но служить не может и не будет.

Во время допроса военнослужащий ТЦК рассказал, что обвиняемый годен к службе, но заявил, что не пойдет воевать из-за того, что его близкие родственники проживают в Донецкой области, и это будет мешать ему служить в ВСУ.

Суд пришел к выводу, что факт проживания отца и бабушки обвиняемого в Донецкой области, а его жены – на временно оккупированной территории, не является достаточным основанием для освобождения мужа от мобилизации. По мнению суда, мужчина ничего не сделал для того, чтобы поправить ситуацию; все время находился в столице и без уважительных причин не явился по вызову в ТЦК.

"Также суд отверг призывы прокурора о назначении обвиняемому условного срока наказания, которое не связано с лишением свободы. Фемида указала на отсутствие оснований, учитывая общественную опасность совершенного им уголовного правонарушения" , — говорится в сообщении.

Сразу после вынесения приговора обвиняемого заключили под стражу. Он будет находиться в Киевском следственном изоляторе до вступления приговора в законную силу. Ему назначили максимальное наказание – пять лет тюрьмы.

Напомним, что санкция статьи 336 Уголовного кодекса ("Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период") предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет.

Мы писали, что житель Волынской области отказался от мобилизации, объяснив это тем, что является членом религиозной организации "Свидетели Иеговы" и не может воевать. Суд наказал мужчину.

Также мы сообщали о том, что житель Сумской области в письменном виде отказался от мобилизации, объясняя это состоянием здоровья. Как известно, мужчину в феврале 2023 года сочли ограниченно годным к военной службе.