У яких випадках ТЦК можуть відмовити у знятті з військового обліку

В Україні при зміні місця проживання військовозобов'язані можуть зіткнутися з відмовою у знятті з військового обліку. Така ситуація виникає при спробі перейти з одного територіального центру комплектування до іншого. Процедура безпосередньо пов'язана з реєстрацією нового місця проживання.

Без актуалізації даних у ТЦК оформити прописку неможливо, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на ресурс Юристи.ua.

Експерти зазначають, що взяття на облік за новим місцем проживання є обов'язковим. При переїзді громадянин має спочатку звернутися до відповідного ТЦК. Альтернативних механізмів чинне законодавство не передбачає. Це означає, що уникнути взаємодії з військкоматом під час зміни адреси не вийде.

Чому можуть відмовити у знятті з обліку

За словами фахівців, процедура переведення між ТЦК не є автоматичною. В умовах воєнного стану територіальні центри можуть відмовити у знятті з обліку за попереднім місцем реєстрації. Таке рішення ухвалюється індивідуально і залежить від конкретних обставин. Закон допускає подібні обмеження.

Юристи підкреслюють, що кожен випадок розглядається окремо. При цьому відмова не скасовує обов'язку стати на облік за новим місцем проживання. Громадянам рекомендують враховувати ці особливості при плануванні переїзду. Питання військового обліку залишаються обов'язковою частиною процедури реєстрації.

