Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК та СП У яких випадках ТЦК можуть відмовити у знятті з військового обліку

У яких випадках ТЦК можуть відмовити у знятті з військового обліку

Ua ru
Дата публікації: 19 березня 2026 07:30
У яких випадках ТЦК можуть відмовити у знятті з військового обліку
Мобілізація в Дніпрі. Фото: УНІАН
Ключові моменти Чому можуть відмовити у знятті з обліку

В Україні при зміні місця проживання військовозобов'язані можуть зіткнутися з відмовою у знятті з військового обліку. Така ситуація виникає при спробі перейти з одного територіального центру комплектування до іншого. Процедура безпосередньо пов'язана з реєстрацією нового місця проживання.

Без актуалізації даних у ТЦК оформити прописку неможливо, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на ресурс Юристи.ua.

Експерти зазначають, що взяття на облік за новим місцем проживання є обов'язковим. При переїзді громадянин має спочатку звернутися до відповідного ТЦК. Альтернативних механізмів чинне законодавство не передбачає. Це означає, що уникнути взаємодії з військкоматом під час зміни адреси не вийде.

Чому можуть відмовити у знятті з обліку

За словами фахівців, процедура переведення між ТЦК не є автоматичною. В умовах воєнного стану територіальні центри можуть відмовити у знятті з обліку за попереднім місцем реєстрації. Таке рішення ухвалюється індивідуально і залежить від конкретних обставин. Закон допускає подібні обмеження.

Юристи підкреслюють, що кожен випадок розглядається окремо. При цьому відмова не скасовує обов'язку стати на облік за новим місцем проживання. Громадянам рекомендують враховувати ці особливості при плануванні переїзду. Питання військового обліку залишаються обов'язковою частиною процедури реєстрації.

військовий облік мобілізація бронювання війна в Україні ТЦК та СП
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації