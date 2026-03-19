Видео

В каких случаях ТЦК могут отказать в снятии с воинского учета

В каких случаях ТЦК могут отказать в снятии с воинского учета

Дата публикации 19 марта 2026 07:30
В каких случаях ТЦК могут отказать в снятии с воинского учета
Мобилизация в Днепре. Фото: УНИАН
Ключевые моменты Почему могут отказать в снятии с учета

В Украине при смене места проживания военнообязанные могут столкнуться с отказом в снятии с воинского учета. Такая ситуация возникает при попытке перейти из одного территориального центра комплектования в другой. Процедура напрямую связана с регистрацией нового места жительства.

Без актуализации данных в ТЦК оформить прописку невозможно, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на ресурс Юристы.ua.

Эксперты отмечают, что постановка на учет по новому месту проживания является обязательной. При переезде гражданин должен сначала обратиться в соответствующий ТЦК. Альтернативных механизмов действующее законодательство не предусматривает. Это означает, что избежать взаимодействия с военкоматом при смене адреса не получится.

Почему могут отказать в снятии с учета

По словам специалистов, процедура перевода между ТЦК не является автоматической. В условиях военного положения территориальные центры могут отказать в снятии с учета по предыдущему месту регистрации. Такое решение принимается индивидуально и зависит от конкретных обстоятельств. Закон допускает подобные ограничения.

Юристы подчеркивают, что каждый случай рассматривается отдельно. При этом отказ не отменяет обязанности стать на учет по новому месту проживания. Гражданам рекомендуют учитывать эти особенности при планировании переезда. Вопросы воинского учета остаются обязательной частью процедуры регистрации.

военный учет мобилизация бронирование война в Украине ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
