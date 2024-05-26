У Чернігові понад 30 працівників театру викликали до ТЦК — деякі з них вже на навчаннях

Черги до ТЦК. Фото ілюстративне: "Суспільне Буковина"

У Чернігові викликали до військкомату 34 працівників драматичного театру, зокрема акторів та технічний персонал. Деяких чоловіків після візиту до ТЦК вже відправили на військові навчання.

Про це в неділю, 26 травня, в коментарі "Суспільному" повідомив художній керівник театру та заслужений артист України Андрій Бакіров.

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Бакіров зазначив, що серед робітників театру, яких викликали до військкомату, є сім акторів, два звукооператори, один монтувальник та один музикант-скрипаль.

"Я не хочу когось там забути. Список у нас великий. Лист прийшов на 34 людини, саме розпорядження виклику до військкомату. Там були навіть ті, хто вже служить у Збройних силах України", — сказав художній керівник театру.

Також він додав, що сімох чи вісьмох людей військкомат відправив на дообстеження, а решту — на військові навчання. Серед чоловіків, яким, за рішенням ТЦК, треба пройти дообстеження, 56-річний заслужений артист України Кукавєров та 59-річний водій театру.

Бакіров повідомив, що драматичний театр робив запит на отримання статусу критично важливого підприємства для регіону, але досі його не отримав.

"Наш театр незрозуміло на який час, але буде закритим. Ми практично нічого не можемо робити, тільки працювати над чимось новим. Зараз всі в такому шоковому стані. Забрали практично всіх чоловіків. Залишилися ті, які мають з певних причин бронь, також молодий актор, якому 24 роки, ті, хто навчається, і пенсіонери", — підсумував він.

Нагадаємо, у Молодіжному театрі Чернігова скасували вистави через мобілізацію акторів. Повістки їм принесли на робоче місце. Раніше у складі Молодіжного театру Чернігова було 25 акторів, але більшість із чоловіків зараз у лавах ЗСУ. У складі театральної команди є ще четверо чоловіків-акторів, однак їх також можуть мобілізувати.

Також ми повідомляли про те, що з усіх військовозобов'язаних, яким вручають повістки, до ТЦК приходять лише 2% громадян.