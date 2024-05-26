В Чернигове более 30 работников театра вызвали в ТЦК — некоторые из них уже на учениях

Очередь в ТЦК. Фото: "Суспільне Буковина"

В Чернигове вызвали в военкомат 34 работников драматического театра, в том числе актеров и технический персонал. Некоторых мужчин после визита в ТЦК уже отправили на военные учения.

Об этом в воскресенье, 26 мая, в комментарии "Суспільному" сообщил художественный руководитель театра и заслуженный артист Украины Андрей Бакиров.

Читайте также:

Что известно о мобилизации работников Черниговского драмтеатра

Бакиров отметил, что среди рабочих театра, которых вызвали в военкомат, есть семь актеров, два звукооператора, один монтировщик и один музыкант-скрипач.

"Я не хочу кого-то там забыть. Список у нас большой. Письмо пришло на 34 человека, именно распоряжение о вызове в военкомат. Там были даже те, кто уже служит в Вооруженных силах Украины", — сказал художественный руководитель театра.

Также он добавил, что семь или восемь человек военкомат отправил на дообследование, а остальных — на военные учения. Среди мужчин, которым, по решению ТЦК, нужно пройти дообследование, 56-летний заслуженный артист Украины Кукаверов и 59-летний водитель театра.

Бакиров сообщил, что драматический театр запросил получение статуса критически важного предприятия для региона, но до сих пор его не получил.

"Наш театр непонятно на какое время, но будет закрытым. Мы практически ничего не можем делать, только работать над чем-то новым. Сейчас все в таком шоковом состоянии. Забрали практически всех мужчин. Остались те, у которых по определенным причинам брони, также молодой актер, которому 24 года, учащиеся и пенсионеры", — подытожил он.

Напомним, в Молодежном театре Чернигова отменили спектакли из-за мобилизации актеров. Повести им принесли на рабочее место. Ранее в составе Молодежного театра Чернигова было 25 актеров, но большинство мужчин сейчас в рядах ВСУ. В составе театральной команды еще четверо мужчин-актеров, однако их также могут мобилизовать.

Также мы сообщали о том, что из всех военнообязанных, которым вручают повестки, в ТЦК приходят только 2% граждан.