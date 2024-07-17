ТЦК накладатимуть штрафи на військовозобов'язаних без рішення суду

Перевірка документів працівниками ТЦК. Фото: Фокус

Співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час перевірки документів, у випадку відсутності даних, можуть взяти інформацію з державних реєстрів. У разі відсутності такої інформації, вони можуть накладати на військовозобов'язаного штраф без рішення суду.

Про це в ефірі "Київ 24" розповів адвокат Юрій Танасійчук.

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Інформація з державних реєстрів

"Якщо там немає інформації про конкретного громадянина, він не стоїть на обліку, то ТЦК може накласти адміністративне стягнення, яке тепер не потребує підтвердження рішенням суду", — пояснив адвокат.

Він додав, що суд вже буде використаний виключно під час процедури оскарження рішення ТЦК про накладення адміністративного штрафу від 17 до 25 тисяч гривень. За словами юриста, під час таких суперечок ТЦК має довести, що звертаючись до держреєстрів, не вдалося отримати інформацію.

"Я думаю, що таких суперечок буде доволі багато", — зазначив Танасійчук.

За словами юриста, наразі очікується вихід додаткових документів, які будуть затверджені урядом України та профільними міністерствами, які визначатимуть етапи та можливість подання на виконавче провадження, та орган, який це може зробити.

Нагадаємо, ми писали, як особам з інвалідністю, які стоять на військовому обліку, подати документи до ТЦК на відстрочку від мобілізації.

Також ми повідомляли, що пенсіонерів силових структур та митних органів хочуть зобов'язати ставати на військовий облік.