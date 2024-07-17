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ТЦК смогут налагать штрафы без решения суда — объяснение юриста

17 июля 2024 19:58
Дмитрий Галушка - Редактор
ТЦК будут налагать штрафы на военнообязанных без решения суда
Проверка документов работниками ТЦК. Фото: Фокус
Дмитрий Галушка - Редактор

Сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки при проверке документов, в случае отсутствия данных, могут взять информацию из государственных реестров. В случае отсутствия такой информации они могут налагать на военнообязанный штраф без решения суда.

Об этом в эфире "Киев 24" рассказал адвокат Юрий Танасийчук.

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Информация из государственных реестров

"Если там нет информации о конкретном гражданине, он не стоит на учете, то ТЦК может наложить административное взыскание, которое теперь не нуждается в подтверждении решения суда", — пояснил адвокат.

Он добавил, что суд уже будет использован исключительно при процедуре обжалования решения ТЦК о наложении административного штрафа от 17 до 25 тысяч гривен. По словам юриста, во время таких споров ТЦК должно доказать, что, обращаясь в госреестры, не удалось получить информацию.

"Я думаю, что таких споров будет достаточно много", — отметил Танасийчук.

По словам юриста, ожидается выход дополнительных документов, которые будут утверждены правительством Украины и профильными министерствами и которые будут определять этапы и возможность представления на исполнительное производство, и орган, который это может сделать.

Напомним, мы писали, как лицам с инвалидностью, стоящим на военном учете, подать документы в ТЦК на отсрочку от мобилизации.

Также мы сообщали, что пенсионеры силовых структур и таможенных органов хотят обязать становиться на военный учет.

война суд Украина мобилизация война в Украине ТЦК и СП

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