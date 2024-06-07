Спецоблік з бронюванням, що робити, коли ТЦК відмовляє у цьому праві

Черга біля одного з українських ТЦК. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

У ситуації, коли військовозобов’язаного, який має бронювання, у ТЦК не беруть на спеціальний облік, він має спочатку отримати офіційну відмову від військових структур. Після чого треба звертатися до міністерств оборони та економіки.

Про це на порталі "Юристи.UA" повідомив юрист Сергій Богун.

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Куди подавати офіційні запити

Коментуючи ситуацію, описану військовозобов’язаним, якого, за його словами, не беруть на спецоблік з чинним бронюванням, Богун наголосив, що є шляхи вирішення цієї ситуації.

"Підприємству необхідно направити офіційний запит до ТЦК СП Мінекономіки та МО з надання офіційної відповіді щодо вашої ситуації", — пояснив юрист.

Крім того, наголосив Сергій Богун, військовозобов’язаному треба отримати офіційну відмову у територіальному центрі комплектування.

Отримання відмови у письмовому вигляді

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, зазначив, що необхідно отримати документальні свідчення негативної відповіді.

"Пропоную отримати підприємству письмові відмови про зарахування вас на спеціальний облік в обох ТЦК та звернутись із запитом щодо подальших дій до МОУ", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, щоб отримати відстрочку від мобілізації, військовозобов'язаному необхідно подати відповідну заяву в ТЦК. Рішення про відстрочку ухвалює спеціальна комісія, керівником якої зазвичай є очільник місцевого територіального центру комплектування.

Додамо, що у Верховній Раді планують зареєструвати законопроєкт, згідно з яким можуть збільшити термін для оновлення військово-облікових даних українців з 60 до 150 днів.