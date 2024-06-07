Спецучет с бронированием, что делать, когда ТЦК отказывает в этом праве

Очередь возле одного из украинских ТЦК. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

В ситуации, когда бронированного военнообязанного в ТЦК не берут на специальный учет, он должен сначала получить официальный отказ от военных структур. После чего нужно обращаться в министерства обороны и экономики.

Об этом на портале "Юристи.UA" сообщил юрист Сергей Богун.

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Куда подавать официальные запросы

Комментируя ситуацию, описанную военнообязанным, которого, по его словам, не берут на спецучет с действительным бронированием, Богун подчеркнул, что есть пути решения этой ситуации.

"Предприятию необходимо направить официальный запрос в ТЦК СП Минэкономики и МО по предоставлению официального ответа по вашей ситуации", — пояснил юрист.

Кроме того, подчеркнул Сергей Богун, военнообязанному нужно получить официальный отказ в территориальном центре комплектования.

Получение отказа в письменном виде

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, отметил, что необходимо получить документальные свидетельства отрицательного ответа.

"Предлагаю получить предприятию письменные отказы о зачислении вас на специальный учет в обоих ТЦК и обратиться с запросом о дальнейших действиях в МОУ", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, чтобы получить отсрочку от мобилизации, военнообязанному необходимо подать соответствующее заявление в ТЦК. Решение об отсрочке принимает специальная комиссия, руководителем которой обычно является глава местного территориального центра комплектования.

В Верховной Раде планируют зарегистрировать законопроект, согласно которому могут увеличить срок для обновления военно-учетных данных украинцев с 60 до 150 дней.