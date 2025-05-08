ЦВЛК не затвердив ВЛК — чи можуть подати в розшук в ТЦК

Військовослужбовець в ТЦК. Фото ілюстративне: Житомирський ОТЦК та СП

Громадяни, які після проходження військово-лікарської комісії отримали висновок про непридатність до військової служби з виключенням з обліку, можуть стикнутись із ситуацією, коли статус у реєстрі "Резерв+" досі вказує їх як військовозобов’язаних. Це можливо навіть попри те, що дані про ВЛК оновлені та рішення місцевого ТЦК уже відоме.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що робити в таких випадках.

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Про одну з таких ситуацій повідомила українка, чий чоловік пройшов ВЛК ще 9 вересня 2024 року, однак документи, як з’ясувалося, фактично "лежали" без руху близько дев’яти місяців. У системі з’явилась червона лінія, що свідчила про пошук, але після звернення до ТЦК статус у "Резерв+" оновився, додалося рішення ВЛК про непридатність, хоча чоловік досі значиться військовозобов’язаним. На місці їм повідомили, що це зроблено лише для зняття з розшуку і що паперових підтверджень поки немає.

Як пояснює адвокат Юрій Айвазян, така практика справді поширена: іноді місцеві ТЦК оновлюють дані в реєстрі на підставі рішення своєї ВЛК ще до того, як воно буде затверджене Центральною ВЛК (ЦВЛК). Це робиться, щоб уникнути зайвих перевірок та можливих штрафів для осіб, які вже визнані непридатними.

Однак остаточне виключення з військового обліку можливе лише після того, як штатна ВЛК затвердить висновок місцевої комісії. Саме після цього ТЦК має право офіційно внести відповідну позначку до реєстру, і лише тоді громадянин буде формально виведений зі статусу військовозобов’язаного.

Як пришвидшити рішення ВЛК

На думку юриста, оптимальним кроком у цій ситуації буде подання заяви до ЦВЛК, щоб з’ясувати стан розгляду свідоцтва про хворобу. Також можна звернутися на гарячу лінію Міністерства оборони — такі звернення, за словами Айвазяна, часто отримують письмову відповідь протягом 30 днів.

Нагадаємо, громадяни, які мають захворювання органів зору можуть бути виключені з військового обліку або навпаки мобілізовані. Читайте у матеріалі Новини.LIVE повний перелік хвороб.

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