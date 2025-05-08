ЦВЛК не утвердил ВВК — могут ли подать в розыск в ТЦК

Военнослужащий в ТЦК. Фото иллюстративное: Житомирский ОТЦК и СП

Граждане, которые после прохождения военно-врачебной комиссии получили заключение о непригодности к военной службе с исключением с учета, могут столкнуться с ситуацией, когда статус в реестре "Резерв+" до сих пор указывает их как военнообязанных. Это возможно даже несмотря на то, что данные о ВВК обновлены и решение местного ТЦК уже известно.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что делать в таких случаях.

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Об одной из таких ситуаций сообщила украинка, чей муж прошел ВВК еще 9 сентября 2024 года, однако документы, как выяснилось, фактически "лежали" без движения около девяти месяцев. В системе появилась красная линия, свидетельствовавшая о поиске, но после обращения в ТЦК статус в "Резерв+" обновился, добавилось решение ВВК о непригодности, хотя мужчина до сих пор значится военнообязанным. На месте им сообщили, что это сделано лишь для снятия с розыска и что бумажных подтверждений пока нет.

Как объясняет адвокат Юрий Айвазян, такая практика действительно распространена: иногда местные ТЦК обновляют данные в реестре на основании решения своей ВВК еще до того, как оно будет утверждено Центральной ВВК (ЦВЛК). Это делается, чтобы избежать лишних проверок и возможных штрафов для лиц, которые уже признаны непригодными.

Однако окончательное исключение с воинского учета возможно только после того, как штатная ВВК утвердит заключение местной комиссии. Именно после этого ТЦК имеет право официально внести соответствующую отметку в реестр, и только тогда гражданин будет формально выведен из статуса военнообязанного.

Как ускорить решение ВВК

По мнению юриста, оптимальным шагом в этой ситуации будет подача заявления в ЦВЛК, чтобы выяснить состояние рассмотрения свидетельства о болезни. Также можно обратиться на горячую линию Министерства обороны — такие обращения, по словам Айвазяна, часто получают письменный ответ в течение 30 дней.

Напомним, граждане, которые имеют заболевания органов зрения могут быть исключены из воинского учета или наоборот мобилизованы. Читайте в материале Новини.LIVE полный перечень болезней.

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