У Вінниці суд скасував рішення ТЦК про мобілізацію заброньованого чоловіка

Оформлення відстрочки у ТЦК. Фото: МОТЦК та СП

Вінницький окружний адміністративний суд постановив, що необізнаність Територіального центру комплектування про права позивача на відстрочку не звільняє його від обов'язку дотримуватися законодавства. Суд вирішив, що позивач не підлягав мобілізації, оскільки мав право на відстрочку до кінця листопада.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У червні 2024 року громадянин подав позов проти ТЦК і військової частини, оскаржуючи наказ начальника ТЦК від 31 травня 2024 року про призов і направлення на військову службу. Він зазначив, що цей наказ було видано без урахування наказу Міністерства економіки, який надавав йому шестимісячну відстрочку від мобілізації.

Позивач просив визнати накази ТЦК та військової частини незаконними, аргументуючи це тим, що він є "заброньованим" працівником критичної інфраструктури.

Рішення суду

Суд встановив, що позивач був офіційно "заброньований" Міністерством економіки, а відповідна інформація про це була передана до ТЦК. Таким чином, на момент видання наказу про мобілізацію позивач мав право на відстрочку, яке ТЦК не врахував.

Суд також підкреслив, що перевірка наявності відстрочки є обов'язком ТЦК, а Міністерство оборони має інформувати ТЦК про бронювання військовозобов'язаних осіб.

Суд визнав усі накази, видані на підставі незаконного наказу ТЦК, недійсними. Це стосується і призначення позивача на військову службу, його зарахування до особового складу та подальших переміщень.