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ТЦК мобилизовали запрещенного мужчину — что решил суд

16 сентября 2024 22:33
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В Виннице суд отменил решение ТЦК о мобилизации забронированного мужчины
Оформление отсрочки в ТЦК Фото: МОТЦК и СП
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Винницкий окружной административный суд постановил, что неосведомленность Территориального центра комплектования о правах истца на отсрочку не освобождает его от обязанности соблюдать законодательство. Суд решил, что истец не подлежал мобилизации, поскольку имел право на отсрочку до конца ноября.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В июне 2024 года гражданин подал иск против ТЦК и воинской части, оспаривая приказ начальника ТЦК от 31 мая 2024 года о призыве и направлении на военную службу. Он отметил, что этот приказ был издан без учета приказа Министерства экономики, предоставлявшего ему шестимесячную отсрочку от мобилизации.

Истец просил признать приказы ТЦК и воинской части незаконными, аргументируя это тем, что он "забронированный" работник критической инфраструктуры.

Решение суда

Суд установил, что истец был официально "забронирован" Министерством экономики, а соответствующая информация об этом была передана в ТЦК. Таким образом, на момент издания приказа о мобилизации истец имел право на отсрочку, которую ТЦК не учел.

Суд также подчеркнул, что проверка наличия отсрочки является обязанностью ТЦК, а Министерство обороны должно информировать ТЦК о бронировании военнообязанных лиц.

Суд признал все приказы, выданные на основании незаконного приказа ТЦК, недействительными. Это касается и назначения истца на военную службу, его зачисления в личный состав и дальнейших перемещений.

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