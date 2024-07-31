Мобілізація в Україні — ТЦК призивають осіб, яким немає 25 років

Проходження ВЛК. Фото: imagedelivery.net

В Україні часто мобілізують осіб до 25 років без їхньої згоди. Це пов'язано з тим, що раніше при проходженні військово-лікарської комісії їх було зараховано до резерву як військовозобов'язаних.

Про це повідомила адвокат Катерина Аніщенко в ефірі телеканалу "Еспресо" у вівторок, 30 липня.

Читайте також:

ТЦК мобілізують тих, кому не виповнилося 25 — яка причини

Аніщенко зазначила, що існують непоодинокі випадки, коли хлопців, яким ще не виповнилося 25 років, мобілізують без їхньої згоди.

"Коли ти в суді намагаєшся захистити їхні права, суд стає на захист ТЦК, оскільки виявляється, що коли у 18-20 років вони проходили військово-лікарську комісію, їх було зараховано до резерву як військовозобов’язаних. Тобто не осіб, які надалі могли б бути мобілізованими, а саме до військовозобов’язаних", — прокоментувала адвокат.

Вона додала, що, коли ще можна було звертатися до суду, щоб оскаржити і зобовʼязувати винести особу з цього обліку, бо вона не підлягає мобілізації, мало хто знав про це.

"У суді говорять, що хлопець на той момент, будучи дорослим, повинен був розуміти, що його внесли до резерву, відповідно він є військовозобов’язаним і підлягає мобілізації", — зауважила Аніщенко.

Нагадаємо, з травня Україна набирає до 30 тисяч новобранців щомісяця, що значно перевищує зимові показники. Попри це, мобілізація поки що не призвела до значного посилення сил на полі бою.

Раніше ми писали, що майже 60% опитаних соціологами громадян підтримують мобілізацію в Україні. Вони вважають, що без таких заходів перемогти російських окупантів просто неможливо.