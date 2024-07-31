Мобилизация в Украине — ТЦК призывают лиц которым еще не исполнилось 25 лет

Прохождение ВВК. Фото: imagedelivery.net

В Украине часто мобилизуют лиц до 25 лет без их согласия. Это связано с тем, что ранее при прохождении военно-врачебной комиссии они были зачислены в резерв как военнообязанные.

Об этом сообщила адвокат Екатерина Анищенко в эфире телеканала "Эспрессо" во вторник, 30 июля.

Читайте также:

ТЦК мобилизуют тех, кому не исполнилось 25 — какая причина

Анищенко отметила, что существуют нередкие случаи, когда ребят, которым еще не исполнилось 25 лет, мобилизуют без их согласия.

"Когда ты в суде пытаешься защитить их права, суд становится в защиту ТЦК, поскольку оказывается, что когда в 18-20 лет они проходили военно-врачебную комиссию, они были зачислены в резерв как военнообязанных. То есть не лиц, которые в дальнейшем могли быть мобилизованными, а именно к военнообязанным", — прокомментировала адвокат.

Она добавила, что, когда еще можно было обращаться в суд, чтобы обжаловать и обязывать вынести лицо из этого учета, потому что оно не подлежит мобилизации, мало кто знал об этом.

"В суде говорят, что парень на тот момент, будучи взрослым, должен был понимать, что его внесли в резерв, соответственно он военнообязан и подлежит мобилизации", — отметила Анищенко.

Напомним, с мая Украина набирает до 30 тысяч новобранцев ежемесячно, что значительно превышает зимние показатели. Несмотря на это, мобилизация пока не привела к усилению сил на поле боя.

Ранее мы писали, что около 60% опрошенных социологами граждан поддерживают мобилизацию в Украине. Они считают, что без таких мер победить российских оккупантов просто невозможно.