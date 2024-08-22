Суд на Прикарпатті оштрафував працівників ТЦК за затримання людини

Ілюстративне фото представників ТЦК, які виписують штраф. Фото: скрин

В Івано-Франківській області у липні 2024 року двоє працівників ТЦК силоміць намагалися доправити чоловіка у військомат. Верховинський суд розглянув справу та присудив їм штрафи.

Про це повідомляє видання Галка.

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З чого почалася історія

У документах справи вказується, що 10 липня капітан та майор (представники ТЦК) отримали від прикордонників повідомлення, що ті в селі Ільці, на Прикарпатті, затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон. Обидва працівники ТЦК виїхали на зупинку в селі, де сказали затриманому, що йому треба поїхати з ними для уточнення військово-облікових даних, не вручаючи йому повістки.

Чоловік відмовившись сідати до авто представників ТЦК, намагався піти. Однак військові повалили його на землю, після чого повели до машини.

Що постановив суд

Згідно інформації у судових документах, прокурор Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури надав диск із відео, де видно, як двоє людей у військовій формі повалили чоловіка на землю поряд із автомобілем з написом "Первинна медична допомога", після чого посадили його в машину.

Розглянувши справу, Верховинський суд постановив, що капітан командира роти охорони та майор начальника мобілізаційного відділення — перевищили службові повноваження. Їх обох притягнули до адміністративної відповідальності та призначили їм штрафи у розмірі 17 тисяч гривень.