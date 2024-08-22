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Суд в Прикарпатье оштрафовал работников ТЦК, которые силой пытались задержать мужчину

22 августа 2024 08:02
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Суд в Прикарпатье оштрафовал работников ТЦК за задержание человека
Иллюстративное фото представителей ТЦК, выписывающих штраф. Фото: скрин
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В Ивано-Франковской области в июле 2024 года двое работников ТЦК силой пытались доставить мужчину в военкомат. Верховинский суд рассмотрел дело и присудил им штрафы.

Об этом сообщает издание Галка.

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С чего началась история

В документах дела указывается, что 10 июля капитан и майор (представители ТЦК) получили от пограничников сообщение о том, что те в селе Ильцы, в Прикарпатье, задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь границу. Оба работника ТЦК выехали на остановку в деревне, где сказали задержанному, что ему нужно поехать с ними для уточнения военно-учетных данных, не вручая ему повестки.

Мужчина отказавшись садиться в авто представители ТЦК, пытался уйти. Однако военные повалили его на землю, после чего повели к машине.

Что постановил суд

Согласно информации в судебных документах, прокурор Ивано-Франковской специализированной прокуратуры предоставил диск с видео, где видно, как два человека в военной форме повалили мужчину на землю рядом с автомобилем с надписью "Первичная медицинская помощь", после чего посадили его в машину.

Рассмотрев дело, Верховинский суд постановил, что капитан командира роты охраны и майор начальника мобилизационного отделения превысили служебные полномочия. Их обоих привлекли к административной ответственности и назначили им штрафы в размере 17 тысяч гривен.

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