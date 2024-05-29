Строки розшуку громадян за порушення військового обліку подовжили — що відомо

Працівники поліції та ТЦК. Фото: glavcom.ua

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко заявила, що статус "в розшуку" у застосунку "Резерв+" було скасовано для 710 тисяч громадян. Вона також зауважила, що строки такого "розшуку" стали рахуватися по-новому.

Про це заступниця міністра написала у Facebook у середу, 29 травня.

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Подовження строку розшуку

"Якщо людина порушувала правила військового обліку — наприклад, ігнорувала "повістки", ТЦК зверталось до Національній поліції. Але фактично кількість таких звернень становить близько 25%", — зазначила чиновниця.

Черногоренко підкреслила, що за новим законодавством, терміни для "розшуку" змінилися: до 19 травня адміністративне стягнення могло бути накладене не пізніше двох місяців з дня порушення, а тепер цей термін становить три місяці з дня виявлення порушення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.

Допис Катерини Черногоренко. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ТЦК пояснили, що буде, якщо видалити застосунок "Резерв+". Там наголосили, що цього краще не робити.

Раніше Черногоренко заявила, що неможливо зламати застосунок "Резерв+" і отримати доступ до його бази даних, адже вона там не зберігається. Посадовиця наголосила, що "Резерв+" має надійний захист.