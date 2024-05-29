Сроки розыска граждан за нарушение военного учета продлили — что известно

Сотрудники полиции и ТЦК. Фото: glavcom.ua

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко заявила, что статус "в розыске" в приложении "Резерв+" был отменен для 710 тысяч граждан. Она также отметила, что сроки такого "розыска" стали считаться по-новому.

Об этом заместитель министра написала в Facebook в среду, 29 мая.

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Продление срока розыска

"Если человек нарушал правила военного учета — например, игнорировал "повестки", ТЦК обращалось в Национальную полицию. Но фактически количество таких обращений составляет около 25%", — отметила чиновница.

Черногоренко подчеркнула, что по новому законодательству сроки для "розыска" изменились: до 19 мая административное взыскание могло быть наложено не позднее двух месяцев со дня нарушения, а теперь этот срок составляет три месяца со дня выявления нарушения, но не позднее одного года со дня его совершение.

Сообщение Екатерины Черногоренко. Фото: скриншот

Напомним, в ТЦК объяснили, что будет, если удалить приложение "Резерв+". Там подчеркнули, что этого лучше не делать.

Ранее Черногоренко заявила, что невозможно сломать приложение "Резерв+" и получить доступ к его базе данных, ведь там она не хранится. Чиновница подчеркнула, что "Резерв+" имеет надежную защиту.