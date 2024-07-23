Чому водіям відмовляють у перереєстрації авто — Федоров назвав причину

Чоловік за кермом. Фото: cinch

У застосунку "Дія" з’явилася можливість дізнатися причину відмови в перереєстрації транспортного засобу. Водії, які перебувають у розшуку або мають борги за штрафами ТЦК, не зможуть перереєструвати свої автомобілі.

Про це повідомила Судово-юридична газета у вівторок, 23 липня.

Читайте також:

Чому водіям відмовляють у перереєстрації авто

"Дія вказуватиме причину, якщо вам раптом відмовлено в перереєстрації. Раніше, щоб дізнатися причину, треба було звертатися в сервісний центр МВС, а тепер не потрібно робити зайвих рухів. А щоб уникнути перекупів, продати через Дію можна тільки одне авто", — заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Головний сервісний центр інформує, що у додатку Дія тепер можна дізнатися причини відмови у перереєстрації автомобіля. Нове оновлення вже доступне для завантаження.

Ось основні причини, через які може бути відмовлено у перереєстрації транспортного засобу:

Транспортний засіб значиться у розшуку Інтерполу.

Транспортний засіб або його номерний знак перебувають у розшуку поліцією.

Одна зі сторін угоди є в розшуку поліції.

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або паспорт вважаються втраченими згідно з базою даних поліції.

У продавця є активні виконавчі провадження.

В реєстрах Міністерства юстиції є обмеження на відчуження.

Транспортний засіб використовується як доказ у кримінальному розслідуванні.

Після усунення причин відмови, транспортний засіб можна перереєструвати як онлайн, так і в сервісному центрі МВС.

Також у Головному сервісному центрі зазначили, що послуга перереєстрації транспортного засобу через застосунок Дія доступна тільки для фізичних осіб і може бути використана не більше одного разу на рік. Онлайн можна купувати чи продавати легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди.

Також ми писали, що під час перетину румунського кордону, важливо пам’ятати про необхідність дотримання правил щодо технічного огляду транспортних засобів. Вони є обов’язковими для всіх автівок та автобусів, що перетинають кордон.

Нагадаємо, в Україні продовжується мобілізація до лав Збройних сил України. При цьому територіальні центри комплектування та соціальної підтримки часто відмовляють у відстрочці військовозобов'язаним, які працюють у сфері освіти і мають право на таку відстрочку.