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Стало известно, при каких условиях мужчины не смогут перерегистрировать авто

23 июля 2024 18:17
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Почему водителям отказывают в перерегистрации авто — Федоров назвал причину
Человек за рулем. Фото: cinch
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В приложении "Дія" появилась возможность узнать причину отказа в перерегистрации транспортного средства. Водители, находящиеся в розыске или имеющие долги по штрафам ТЦК, не смогут перерегистрировать свои автомобили.

Об этом сообщила Судебно-юридическая газета во вторник, 23 июля.

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Почему водителям отказывают в перерегистрации авто

"Дія будет указывать причину, если вам вдруг отказано в перерегистрации. Раньше, чтобы узнать причину, нужно было обращаться в сервисный центр МВД, а теперь не нужно делать лишних движений. А чтобы избежать перекупов, продать через Дію можно только одно авто", — заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Главный сервисный центр информирует, что в приложении "Дія" теперь можно узнать причины отказа в перерегистрации автомобиля. Новое обновление уже доступно для загрузки.

Вот основные причины, по которым может быть отказано в перерегистрации транспортного средства:

  • Транспортное средство числится в розыске Интерпола.
  • Транспортное средство или его номерной знак находятся в розыске полицией.
  • Одна из сторон соглашения находится в розыске полиции.
  • Свидетельство о регистрации транспортного средства или паспорт считается утраченным в соответствии с базой данных полиции.
  • У продавца есть активные исполнительные производства.
  • В реестрах Министерства юстиции есть ограничения на отчуждение.
  • Транспортное средство используется как доказательство уголовного расследования.

После устранения причин отказа транспортное средство можно перерегистрировать как онлайн, так и в сервисном центре МВД.

Также в Главном сервисном центре отметили, что услуга перерегистрации транспортного средства через приложение "Дія" доступно только для физических лиц и может быть использовано не более одного раза в год. Интернет можно покупать или продавать легковые автомобили, мотоциклы и мопеды.

Также мы писали, что при пересечении румынской границы важно помнить о необходимости соблюдения правил технического осмотра транспортных средств. Они обязательны для всех автомобилей и автобусов, пересекающих границу.

Напомним, в Украине продолжается мобилизация в ряды Вооруженных сил Украины. При этом территориальные центры комплектования и социальной поддержки часто отказывают в отсрочке военнообязанным, работающим в сфере образования и имеющим право на такую отсрочку.

Михаил Федоров МВД Дия Украина штраф мобилизация автомобиль ТЦК и СП

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