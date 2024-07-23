Почему водителям отказывают в перерегистрации авто — Федоров назвал причину

Человек за рулем. Фото: cinch

В приложении "Дія" появилась возможность узнать причину отказа в перерегистрации транспортного средства. Водители, находящиеся в розыске или имеющие долги по штрафам ТЦК, не смогут перерегистрировать свои автомобили.

Об этом сообщила Судебно-юридическая газета во вторник, 23 июля.

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"Дія будет указывать причину, если вам вдруг отказано в перерегистрации. Раньше, чтобы узнать причину, нужно было обращаться в сервисный центр МВД, а теперь не нужно делать лишних движений. А чтобы избежать перекупов, продать через Дію можно только одно авто", — заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Главный сервисный центр информирует, что в приложении "Дія" теперь можно узнать причины отказа в перерегистрации автомобиля. Новое обновление уже доступно для загрузки.

Вот основные причины, по которым может быть отказано в перерегистрации транспортного средства:

Транспортное средство числится в розыске Интерпола.

Транспортное средство или его номерной знак находятся в розыске полицией.

Одна из сторон соглашения находится в розыске полиции.

Свидетельство о регистрации транспортного средства или паспорт считается утраченным в соответствии с базой данных полиции.

У продавца есть активные исполнительные производства.

В реестрах Министерства юстиции есть ограничения на отчуждение.

Транспортное средство используется как доказательство уголовного расследования.

После устранения причин отказа транспортное средство можно перерегистрировать как онлайн, так и в сервисном центре МВД.

Также в Главном сервисном центре отметили, что услуга перерегистрации транспортного средства через приложение "Дія" доступно только для физических лиц и может быть использовано не более одного раза в год. Интернет можно покупать или продавать легковые автомобили, мотоциклы и мопеды.

Также мы писали, что при пересечении румынской границы важно помнить о необходимости соблюдения правил технического осмотра транспортных средств. Они обязательны для всех автомобилей и автобусов, пересекающих границу.

Напомним, в Украине продолжается мобилизация в ряды Вооруженных сил Украины. При этом территориальные центры комплектования и социальной поддержки часто отказывают в отсрочке военнообязанным, работающим в сфере образования и имеющим право на такую отсрочку.