Почему водителям отказывают в перерегистрации авто — Федоров назвал причину

Стало известно, при каких условиях мужчины не смогут перерегистрировать авто
В приложении "Дія" появилась возможность узнать причину отказа в перерегистрации транспортного средства. Водители, находящиеся в розыске или имеющие долги по штрафам ТЦК, не смогут перерегистрировать свои автомобили.
Об этом сообщила Судебно-юридическая газета во вторник, 23 июля.
Почему водителям отказывают в перерегистрации авто
"Дія будет указывать причину, если вам вдруг отказано в перерегистрации. Раньше, чтобы узнать причину, нужно было обращаться в сервисный центр МВД, а теперь не нужно делать лишних движений. А чтобы избежать перекупов, продать через Дію можно только одно авто", — заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Главный сервисный центр информирует, что в приложении "Дія" теперь можно узнать причины отказа в перерегистрации автомобиля. Новое обновление уже доступно для загрузки.
Вот основные причины, по которым может быть отказано в перерегистрации транспортного средства:
- Транспортное средство числится в розыске Интерпола.
- Транспортное средство или его номерной знак находятся в розыске полицией.
- Одна из сторон соглашения находится в розыске полиции.
- Свидетельство о регистрации транспортного средства или паспорт считается утраченным в соответствии с базой данных полиции.
- У продавца есть активные исполнительные производства.
- В реестрах Министерства юстиции есть ограничения на отчуждение.
- Транспортное средство используется как доказательство уголовного расследования.
После устранения причин отказа транспортное средство можно перерегистрировать как онлайн, так и в сервисном центре МВД.
Также в Главном сервисном центре отметили, что услуга перерегистрации транспортного средства через приложение "Дія" доступно только для физических лиц и может быть использовано не более одного раза в год. Интернет можно покупать или продавать легковые автомобили, мотоциклы и мопеды.
Также мы писали, что при пересечении румынской границы важно помнить о необходимости соблюдения правил технического осмотра транспортных средств. Они обязательны для всех автомобилей и автобусов, пересекающих границу.
Напомним, в Украине продолжается мобилизация в ряды Вооруженных сил Украины. При этом территориальные центры комплектования и социальной поддержки часто отказывают в отсрочке военнообязанным, работающим в сфере образования и имеющим право на такую отсрочку.
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