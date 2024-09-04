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Стало відомо, яку інформацію про чоловіків автоматично отримуватимуть ТЦК

4 вересня 2024 17:24
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Стало відомо, як буде відбуватися автоматичне оновлення даних військовозобов'язаних
Росіяни розповсюджують неправдиву інформацію. Фото: Одеський ТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні заявив новий підхід, який передбачає автоматичне оновлення даних про військовозобов'язаних. Це дозволить територіальним центрам комплектування отримувати актуальну та повну інформацію про всіх чоловіків, які підлягають обліку.

Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів України №932 від 16 серпня 2024 року.

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Які реєстри будуть передавати дані

Згідно з постановою, нововведення стосується чоловіків віком від 16 до 60 років, інформація про яких є в Демографічному реєстрі, але не внесена до Реєстру військовозобов'язаних "Оберіг". Тепер ці дані будуть автоматично передаватися до системи "Оберіг", що забезпечить їх актуальність.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомляла, що оновлення даних чоловіків від 16 до 60 років відбуватиметься через реєстри Державної міграційної служби (ДМС), Міністерства юстиції та Адміністрації Державної прикордонної служби.

Які зміни стосуватимуться чоловіків від 17 до 25 років

Особливу увагу приділено чоловікам віком від 17 до 25 років, які тепер автоматично будуть поставлені на військовий облік без потреби відвідувати ТЦК або проходити медичний огляд. Ці дані передаватимуться через різні державні реєстри, включаючи інформацію про видачу паспортів.

При оформленні паспорта громадянина України або закордонного паспорта, молоді чоловіки віком від 16 до 25 років автоматично будуть внесені до Реєстру "Оберіг". Це стосується як тих, хто перебуває в Україні, так і тих, хто знаходиться за кордоном та звертається до паспортних сервісів для отримання або заміни документів.

Як буде відбуватися автоматичне оновлення даних

Державна міграційна служба зобов'язана протягом 10 робочих днів сформувати перелік чоловіків віком від 16 до 60 років, чиї дані ще не внесені до Реєстру "Оберіг", та передати ці відомості до Адміністрації Державної прикордонної служби.

Міністерство оборони, своєю чергою, повинно протягом 10 робочих днів після отримання цих даних внести відповідні зміни до Реєстру "Оберіг", що забезпечить більш ефективний контроль за військовозобов'язаними, включаючи тих, хто проживає за кордоном.

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Україна Міграційна служба військовий облік мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані

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