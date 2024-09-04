Стало известно, как будет происходить автоматическое обновление военнообязанных данных

Россияне распространяют ложную информацию. Фото: Одесский ТЦК и СП

В Украине заявил новый подход, предусматривающий автоматическое обновление данных о военнообязанных. Это позволит территориальным центрам комплектования получать актуальную и полную информацию обо всех подлежащих учету мужчинах.

Об этом идет речь в постановлении Кабинета Министров Украины №932 от 16 августа 2024 года.

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Какие реестры будут передавать данные

Согласно постановлению, нововведение касается мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, информация о которых есть в Демографическом реестре, но не внесена в Реестр военнообязанных "Оберіг". Теперь эти данные будут автоматически передаваться в систему "Оберіг", что обеспечит их актуальность.

Заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко сообщала, что обновление данных мужчин от 16 до 60 лет будет происходить через реестры Государственной миграционной службы (ДМС), Министерства юстиции и Администрации Государственной пограничной службы.

Какие изменения будут касаться мужчин от 17 до 25 лет

Особое внимание уделено мужчинам от 17 до 25 лет, которые теперь автоматически будут поставлены на военный учет без необходимости посещать ТЦК или проходить медицинское освидетельствование. Эти данные будут передаваться через разные государственные реестры, включая информацию о выдаче паспортов.

При оформлении паспорта гражданина Украины или загранпаспорта молодые мужчины в возрасте от 16 до 25 лет автоматически будут внесены в Реестр "Оберіг". Это касается как тех, кто находится в Украине, так и тех, кто находится за границей и обращается в паспортные сервисы для получения или замены документов.

Как будет происходить автоматическое обновление данных

Государственная миграционная служба обязана в течение 10 рабочих дней сформировать перечень мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, чьи данные еще не внесены в Реестр "Оберіг", и передать эти сведения в Администрацию Государственной пограничной службы.

Министерство обороны, в свою очередь, должно в течение 10 рабочих дней после получения этих данных внести соответствующие изменения в Реестр "Оберіг", что обеспечит более эффективный контроль за военнообязанными, включая проживающих за границей.