Штрафи під час оновлення даних у ТЦК — судова практика в Україні

Військовозобов'язаний у територіальному центрі комплектування. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

Після ухвалення закону про посилення мобілізації чимало чоловіків вирішили оновити свої дані. Однак під час цього процесу у ТЦК часто виявляється, що особа перебуває у розшуку через те, що не стала на облік військовозобов’язаних або відсутня її особова справа.

Про це повідомили на порталі "Судово-юридичної газети".

Читайте також:

Штрафи в ТЦК

Внаслідок цього деяких чоловіків, які звернулися для оновлення даних, вже штрафують згідно з новим законом, накладаючи штрафи в межах від 17 до 25,5 тисячі гривень.

Нагадаємо, що з 19 травня, коли набрав чинності закон №3696-IX, не лише підвищили штрафи, але й змінено статтю 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що регулює терміни накладення штрафів від моменту вчинення правопорушення.

Відповідно до загальних вимог, адміністративне покарання повинно бути накладено не пізніше ніж через 2 місяці з моменту скоєння правопорушення або, у разі триваючого правопорушення, не пізніше ніж через 2 місяці з моменту його виявлення. Однак законодавство передбачає виняток з цього правила.

"Адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 цього Кодексу, може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення", — зазначили в газеті.

Отже, раніше термін для притягнення до відповідальності розпочинався з дня вчинення правопорушення, але тепер три місяці рахуються від дати, коли порушення було виявлено ТЦК (наприклад, при оновленні даних), хоча загальний строк у рік і надалі починається з моменту вчинення правопорушення.

Однак відповідно до ч. 1 ст. 8 КУпАП, особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, підлягає відповідальності згідно з законом, що був чинним на момент вчинення правопорушення та в його місці. До того ж КУпАП не надає визначення терміна не містить визначення терміна "триваюче правопорушення".

Отже, постає питання, чи можливе накладення штрафів "заднім числом" за новим законом, якщо особа, що прийшла оновити свої дані, отримує штраф за те, що не стала на облік військовозобов’язаних у 2019, 2020, 2021 роках та інших попередніх періодах.

Судова практика

Деякі судді врахували, що правопорушення відбулося до набрання чинності новими нормами адміністративного кодексу. Крім того, було зазначено, що не можна накладати штраф за ненадання інформації, яку військові комісаріати можуть отримати з державних реєстрів (наприклад, даних про дітей чи навчання). Це, зокрема, зазначено у справах №539/2247/24, №559/2057/24 та №489/4119/24.

Наприклад, у справі №484/3410/24 було визнано, що "триваюче правопорушення" означає таке правопорушення, яке триває безперервно, і, отже, покарання за нього можливе навіть у 2024 році. Крім того, у справі №712/178/24 (з Шостого апеляційного адміністративного суду) була врахована дата, вказана в повістці для відвідування ТЦК, і всі відповідні терміни обчислювались від цієї дати.

Нагадаємо, закон про мобілізацію, який набрав чинності 18 травня, встановив обов’язок всім військовозобов’язаним актуалізувати свої дані протягом 60 днів. Ця процедура обов’язкова навіть для тих, чиї контактні дані та місце проживання залишилися без змін. За неоновлення даних порушникам загрожує покарання від 17 до 25,5 тисячі гривень.

Раніше юристка Надія Шуляк пояснила, що буде, якщо при оновленні даних зазначити неправильну інформацію. За її словами, деякі чоловіки хотіли обманути систему і зазначали неправильну адресу або ж номер телефону.