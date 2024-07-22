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Стало известно, будут ли штрафовать мужчин во время обновления данных в ТЦК

22 июля 2024 19:50
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Штрафы при обновлении данных в ТЦК — судебная практика в Украине
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ООТЦК и СП/Facebook
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

После принятия закона об усилении мобилизации многие мужчины решили обновить свои данные. Однако во время этого процесса в ТЦК часто оказывается, что лицо находится в розыске из-за того, что не стало на учет военнообязанных или отсутствует его личное дело.

Об этом сообщили на портале "Судебно-юридической газеты".

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Штрафы в ТЦК

В результате некоторых мужчин, которые обратились для обновления данных, уже штрафуют по новому закону, налагая штрафы в пределах от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Напомним, что с 19 мая, когда вступил в силу закон №3696-IX, не только повысили штрафы, но и изменена статья 38 Кодекса Украины об административных правонарушениях, регулирующая сроки наложения штрафов с момента совершения правонарушения.

В соответствии с общими требованиями, административное наказание должно быть наложено не позднее чем через 2 месяца с момента совершения правонарушения или, в случае продолжающегося правонарушения, не позднее 2 месяцев с момента его выявления. Однако законодательство предусматривает исключение из этого правила:

"Административное взыскание за совершение в особый период правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 настоящего Кодекса, может быть наложено в течение трех месяцев со дня его выявления, но не позднее одного года со дня его совершения", — отметили в газете.

Следовательно, раньше срок для привлечения к ответственности начинался со дня совершения правонарушения, но теперь три месяца считаются с даты, когда нарушение было обнаружено ТЦК (например, при обновлении данных), хотя общий срок в год продолжается с момента совершения правонарушения.

Однако согласно ч. 1 ст. 8 КУоАП, лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит ответственности согласно закону, действующему на момент совершения правонарушения и в его месте. К тому же КУоАП не дает определения термина и не содержит определения термина "продолжающееся правонарушение".

Следовательно, возникает вопрос, возможно ли наложение штрафов "задним числом" по новому закону, если лицо, пришедшее обновить свои данные, получает штраф за то, что не стало на учет военнообязанных в 2019, 2020, 2021 годах и других предыдущих периодах. 

Судебная практика

Некоторые судьи учли, что правонарушение произошло до вступления в силу новых норм административного кодекса. Кроме того, было отмечено, что нельзя налагать штраф за непредоставление информации, которую военные комиссариаты могут получить из государственных реестров (например, данных о детях или обучении). Это, в частности, отмечено по делам №539/2247/24, №559/2057/24 и №489/4119/24.

Например, по делу №484/3410/24 было признано, что "продолжающееся правонарушение" означает такое правонарушение, которое продолжается непрерывно, и, следовательно, наказание за него возможно даже в 2024 году. Кроме того, по делу №712/178/24 (из Шестого апелляционного административного суда) была учтена дата, указанная в повестке для посещения ТЦК, и все соответствующие сроки исчислялись от этой даты.

Напомним, вступивший в силу 18 мая закон о мобилизации установил обязанность всем военнообязанным актуализировать свои данные в течение 60 дней. Эта процедура обязательна даже для тех, чьи контактные данные и место жительства остались без изменений. За не обновление данных нарушителям грозит наказание от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Ранее юрист Надежда Шуляк пояснила, что будет, если при обновлении данных указать неправильную информацию. По ее словам, некоторые мужчины хотели обмануть систему и отмечали неправильный адрес или номер телефона.

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