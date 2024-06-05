Мобілізація багатодітних батьків — у військкоматі від можуть вимагати додатковий документ

Український військовий тримає на руках маленьку дівчинку. Фото ілюстративне: facebook.com/viti.edu.ua

У військкоматі від багатодітних батьків можуть вимагати додатковий документ. Згідно з урядовою постановою № 560 "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період", затверджено алгоритм дій для військовозобов’язаних, а також перелік необхідних документів. Відтепер багатодітним чоловікам потрібно нотаріально підтверджувати, що вони беруть участь в утриманні своїх дітей, тобто мати відповідний документ під час візиту до ТЦК.

Про це повідомляє "Главком".

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Мобілізація для багатодітних чоловіків

В постанові зазначається, що військовозобов’язаний батько трьох неповнолітніх дітей, якщо він визнаний придатним до військової служби, автоматично має отримати відстрочку від мобілізації відповідно до закону. Проте, якщо його діти народжені від двох різних жінок, з якими чоловік розлучений і наразі не проживає, але продовжує фінансово їх утримувати, ТЦК вимагає додатково договір між чоловіком та його колишніми дружинами, який підтверджує його участь в утриманні дітей.

Народний депутат Ігор Фріс заявив, що це є перевищенням повноважень з боку ТЦК.

Військовозобов’язані багатодітні батьки повинні надати ТЦК договір із колишніми дружинами

Ігор Фріс підкреслив, що підзаконні акти органів влади повинні видаватися, не порушуючи Конституції. На його думку, уряд цією постановою запровадив додаткові вимоги для військовозобов'язаних щодо підтвердження ними певних юридичних фактів та документів, що розцінюється як перевищення норм і положень закону.

Багатодітним батькам тепер необхідно нотаріально підтвердити свою участь в утриманні дітей для отримання відстрочки від мобілізації. Це викликало критику з боку депутатів, які вважають, що такі додаткові вимоги перевищують встановлені законодавством норми.

Раніше адвокат розповів, як розлученому батьку дитини з інвалідністю отримати відстрочку від мобілізації.

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