Мобилизация многодетных родителей — в военкомате могут потребовать дополнительный документ

Украинский военный держит маленькую девочку на руках. Фото иллюстративное: facebook.com/viti.edu.ua

В военкомате от многодетных родителей могут потребовать дополнительный документ. Согласно правительственному постановлению №560 "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период", утвержден алгоритм действий для военнообязанных, а также перечень необходимых документов. Теперь многодетным мужчинам нужно нотариально подтверждать, что они принимают участие в содержании своих детей, то есть иметь соответствующий документ во время визита в ТЦК.

Об этом сообщает "Главком".

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В постановлении отмечается, что военнообязанный отец трех несовершеннолетних детей, если он признан годным к военной службе, автоматически должен получить отсрочку от мобилизации в соответствии с законом. Однако, если его дети рождены от двух разных женщин, с которыми мужчина разведен и не проживает, но продолжает финансово их содержать, ТЦК требует дополнительно договор между мужем и его бывшими женами, подтверждающий его участие в содержании детей.

Народный депутат Игорь Фрис заявил, что это превышение полномочий со стороны ТЦК.

Военнообязанные многодетные родители должны предоставить ТЦК договор с бывшими супругами

Игорь Фрис подчеркнул, что подзаконные акты органов власти должны издаваться, не нарушая Конституцию. По его мнению, правительство этим постановлением ввело дополнительные требования для военнообязанных по подтверждению ими определенных юридических фактов и документов, что расценивается как превышение норм и положений закона.

Многодетным родителям теперь нужно нотариально подтвердить свое участие в содержании детей для получения отсрочки от мобилизации. Это вызвало критику со стороны депутатов, считающих, что такие дополнительные требования превышают установленные законодательством нормы.

Ранее адвокат рассказал, как разведенному отцу ребенка с инвалидностью получить отсрочку от мобилизации.

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