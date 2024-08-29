На Прикарпатті судили працівника ТЦК, який силоміць затягнув чоловіка у військове авто

Засідання суду. Фото: УНІАН

У Верховинському районному суді Івано-Франківської області винесено вирок у справі начальника мобілізаційного відділення ТЦК та СП. Його визнали винним у перевищенні службових повноважень.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, 10 липня, отримавши інформацію від Держприкордонслужби про незаконний перетин кордону військовозобов’язаним, майор разом із колегою вирушив до села Ільці у Верховинському районі.

На автобусній зупинці в селі вони попрохали чоловіка пройти з ними для перевірки військово-облікових документів. Коли чоловік відмовився сісти в автомобіль і спробував втекти, представники ТЦК застосували фізичну силу, поваливши його на землю.

Обвинувачений на суді стверджував, що затримання відбулося після того, як військовозобов’язаний застосував перцевий балончик і спробував втекти.

Рішення суду

Однак, після перегляду всіх матеріалів справи, зокрема відеозапису, на якому видно, як чоловіка повалили обличчям до землі і відвели до автомобіля, суддя визнав майора винним у перевищенні службових повноважень. Начальнику мобілізаційного відділення ТЦК та СП призначено штраф у розмірі 17 тисяч гривень.