В Прикарпатье судили работника ТЦК, который насильно затащил мужчину в военное авто

Заседание суда. Фото: УНИАН

В Верховинском районном суде Ивано-Франковской области вынесен приговор по делу начальника мобилизационного отделения ТЦК и СП. Его признали виновным в превышении служебных полномочий.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, 10 июля, получив информацию от Госпогранслужбы о незаконном пересечении границы военнообязанным, майор вместе с коллегой отправился в село Ильцы в Верховинском районе.

На автобусной остановке в селе они попросили мужчину пройти с ними для проверки военно-учетных документов. Когда мужчина отказался сесть в автомобиль и попытался скрыться, представители ТЦК применили физическую силу, повалив его на землю.

Обвиняемый на суде утверждал, что задержание произошло после того, как военнообязанный применил перечный баллончик и попытался скрыться.

Решение суда

Однако после просмотра всех материалов дела, в частности, видеозаписи, на которой видно, как мужчину повалили лицом к земле и отвели к автомобилю, судья признал майора виновным в превышении служебных полномочий. Начальнику мобилизационного отделения ТЦК и СП назначен штраф в размере 17 тысяч гривен.