Денис Шмигаль пообіцяв розібратися у ситуації з ТЦК та водіями автобусів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Facebook Дениса Шмигаля

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що попросить Міністерство оборони розібратися з ситуацією навколо водіїв автобусів, яких співробітники територіальних центрів комплектування знімають з рейсів.

Про це Шмигаль сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді у п'ятницю, 23 серпня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Повістки водіям автобусів

Згідно з постановою Кабміну, повістки можуть бути на бланку або формуватися за допомогою Єдиного державного реєстру призовників.

Зокрема, прем'єра попросили прокоментувати ситуацію, коли представники ТЦК на автостанціях забирають водіїв.

"Це неприпустима ситуація, коли просто їде рейсовий автобус і там водія забирають. Я попрошу Міноборони попрацювати з ТЦК, щоб такі речі не повторювалися", — сказав Шмигаль.

Зняття водіїв з рейсів

Навесні Асоціація міжнародних автоперевізників (АсМАП) заявила, що до неї звертаються постраждалі компанії.

Зокрема, українські міжнародні перевізники скаржаться, що при поверненні до України з-за кордону співробітники ТЦК знімають водіїв прямо з рейсів та відводять до центрів комплектування.