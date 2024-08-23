Денис Шмигаль пообещал разобраться в ситуации с ТЦК и водителями автобусов

Шмыгаль прокомментировал ситуацию вокруг снятия водителей автобусов с рейсов работниками ТЦК
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что попросит Министерство обороны разобраться с ситуацией вокруг водителей автобусов, сотрудники территориальных центров комплектования снимают с рейсов.
Об этом Шмыгаль сказал во время часа вопросов правительству в Верховной Раде в пятницу, 23 августа, сообщает Интерфакс-Украина.
Повестки водителям автобусов
Согласно постановлению Кабмина, повестки могут быть на бланке или формироваться с помощью Единого государственного реестра призывников.
В частности, премьер попросили прокомментировать ситуацию, когда представители ТЦК на автостанциях забирают водителей.
"Это недопустимая ситуация, когда просто едет рейсовый автобус и там водителя забирают. Я попрошу Минобороны поработать с ТЦК, чтобы такие вещи не повторялись", — сказал Шмыгаль.
Снятие водителей с рейсов
Весной Ассоциация международных автоперевозчиков (АсМАП) заявила, что в нее обращаются пострадавшие компании.
В частности, украинские международные перевозчики жалуются, что при возвращении в Украину из-за границы сотрудники ТЦК снимают водителей прямо с рейсов и отводят в центры комплектования.
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