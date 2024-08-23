Денис Шмигаль пообещал разобраться в ситуации с ТЦК и водителями автобусов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Facebook Дениса Шмыгаля

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что попросит Министерство обороны разобраться с ситуацией вокруг водителей автобусов, сотрудники территориальных центров комплектования снимают с рейсов.

Об этом Шмыгаль сказал во время часа вопросов правительству в Верховной Раде в пятницу, 23 августа, сообщает Интерфакс-Украина.

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Повестки водителям автобусов

Согласно постановлению Кабмина, повестки могут быть на бланке или формироваться с помощью Единого государственного реестра призывников.

В частности, премьер попросили прокомментировать ситуацию, когда представители ТЦК на автостанциях забирают водителей.

"Это недопустимая ситуация, когда просто едет рейсовый автобус и там водителя забирают. Я попрошу Минобороны поработать с ТЦК, чтобы такие вещи не повторялись", — сказал Шмыгаль.

Снятие водителей с рейсов

Весной Ассоциация международных автоперевозчиков (АсМАП) заявила, что в нее обращаются пострадавшие компании.

В частности, украинские международные перевозчики жалуются, что при возвращении в Украину из-за границы сотрудники ТЦК снимают водителей прямо с рейсов и отводят в центры комплектования.