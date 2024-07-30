Неоновлення даних та несплата штрафа — яка відповідальність загрожує

Працівники ТЦК перевіряють документи. Фото ілюстративне: Чернігівський обласний ТЦК та СП

В Україні від 18 травня діють нові правила мобілізації: усі військовозобов'язані мали оновити свої військово-облікові дані або стати на військовий облік. На тих українців, хто проігнорував цю вимогу, чекає штраф. Для тих, хто уникає сплати штрафу, також чекають санкції.

Про це заявив адвокат Сергій Дубко в коментарі "Суспільному".

Читайте також:

Штрафи за неоновлення даних

Військовозобов'язані, що не оновили дані до 16 липня, мають сплатити штраф. До того ж сплата штрафу не звільняє від призову.

Сума штрафу за перше ухилення від мобілізації становить від 17 000 до 25 000 гривень. Для юридичних осіб та організацій — від 34 000 до 59 500 гривень.

Відповідальність за несплату штрафу

Справи про порушення законодавства призовниками, військовозобов'язаними та резервістами у ТЦК та СП розглядають цілодобово.

"Порушник має сплатити штрафне пізніше ніж через 15 днів із дня вручення постанови, крім випадків, передбачених статтями 300-1, 300-2 КУпАП, а в разі оскарження такої постанови — не пізніше ніж через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення", — коментує юрист.

Якщо порушник не сплачує штраф, то постанову надсилають за місцем проживання, роботи або за місцеперебування його майна. У разі примусового виконання постанови про стягнення штрафу порушника чекає подвійний розмір. При цьому державні виконавці мають право накласти арешт на банківські рахунки та майно правопорушника.

Нагадаємо, у Міноборони України заявили, що гострої потреби у зниженні мобілізаційного віку в Україні зараз немає. Кількість тих, хто оновив військово-облікові дані, значно більша за кількість людей, які зараз потрібні у війську.

Також ми писали про актуальні правила проходження ВЛК. Кабінет міністрів України вносив останні зміни до положення своїм наказом №262 у квітні 2024, у ньому затверджено положення про військово-лікарську експертизу в Збройних сил України.

Раніше ми писали, що в Україні два міністерства вирішували між собою, кому з аспірантів надавати право на відстрочку від мобілізації. Залишилося кілька тижнів для вступу, і лише за певних умов військовозобов'язані можуть вступити на денну форму й отримати відстрочку.