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Что грозит в случае неуплаты штрафа за необновление данных — ответ юриста

30 июля 2024 12:59
Галина Шподарева - редактор
Необновление данных и неуплата штрафа — какая ответственность грозит
Сотрудники ТЦК проверяют документы. Фото иллюстративное: Черниговский областной ТЦК и СП
Галина Шподарева - редактор

В Украине с 18 мая действуют новые правила мобилизации: все военнообязанные должны были обновить свои военно-учетные данные или стать на военный учет. Тех украинцев, кто проигнорировал это требование, ждет штраф. Для тех, кто избегает уплаты штрафа, также ждут санкции.

Об этом заявил адвокат Сергей Дубко в комментарии "Суспільному".

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Штрафы за необновление данных

Военнообязанные, которые не обновили данные до 16 июля, должны уплатить штраф. К тому же уплата штрафа не освобождает от призыва.

Сумма штрафа за первое уклонение от мобилизации составляет от 17 000 до 25 000 гривен. Для юридических лиц и организаций — от 34 000 до 59 500 гривен.

Ответственность за неуплату штрафа

Дела о нарушении законодательства призывниками, военнообязанными и резервистами в ТЦК и СП рассматривают круглосуточно.

"Нарушитель должен оплатить штраф не позднее чем через 15 дней со дня вручения постановления, кроме случаев, предусмотренных статьями 300-1, 300-2 КУоАП, а в случае обжалования такого постановления — не позднее чем через 15 дней со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения", — комментирует юрист.

Если нарушитель не платит штраф, то постановление направляют по месту жительства, работы или по местонахождению его имущества. В случае принудительного исполнения постановления о взыскании штрафа нарушителя ждет двойной размер. При этом государственные исполнители имеют право наложить арест на банковские счета и имущество правонарушителя.

Напомним, в Минобороны Украины заявили, что острой потребности в понижении мобилизационного возраста в Украине сейчас нет. Количество обновивших военно-учетные данные значительно больше числа людей, которые сейчас нужны в армии.

Также мы писали об актуальных правилах прохождения ВВК. Кабинет министров Украины вносил последние изменения в положение своим приказом №262 в апреле 2024 года, в нем утверждено положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных сил Украины.

Ранее мы писали, что в Украине два министерства решали между собой, кому из аспирантов предоставлять право на отсрочку от мобилизации. Осталось несколько недель для вступления, и только при определенных условиях военнообязанные могут вступить в дневную форму и получить отсрочку.

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