Мобилизация в Украине — раскрыт фейк о задержании военнообязанного ТЦК

Мужчине выписывают повестку. Фото иллюстративное: Суспільне

В сети распространяется новость, что якобы в Харькове территориальный центр комплектования и социальной поддержки задержал мужчину, который проходил лечение из-за воспаления легких и признан непригодным к военной службе. Впрочем, проверка этой информации показала, что это был умышленно распространённый российскими пропагандистами фейк.

Об этом сообщает Гвара Медиа.

Читайте также:

"Справка" военнообязанного. Фото: Гвара Медиа

Сообщение о задержании мужчины

О задержании супруга сообщила жена Зарецкого Андрея Степановича, опубликовав справку о непригодности к военной службе мужа.

"Гражданин Зарецкий Андрей Степанович 05.08.1986 года рождения комиссией по вопросам призыва Харьковского ОМВК (протокол №4 от 30.08.2024 года) и приказом МО Украины №№402 от 2023 года признан непригодным для прохождения военной службы по состоянию здоровья и требует срочной госпитализации", — говорится в якобы справке.

Также женщина призвала максимально распространить информацию о задержании мужа и сетовала на плохую работу ТЦК и СП.

Эту новость распространили анонимные Telegram-каналы "Медведь" и "Первый Харьковский", которые, по информации Центра противодействия дезинформации, находятся в "Списке инструментов распространения вражеской дезинформации".

Информация из сомнительных источников. Фото: Гвара Медиа

Выявление ложной информации

Прежде всего проанализировали саму справку, на которую ссылалась якобы жена военнослужащего, и нашли ряд несоответствий:

Ошибки с датами . В печати на документе указана дата "31 июля 2024", хотя в конце документа, после написания инициалов начальника Харьковского РТЦК и СП, стоит дата на день позже — "1 августа 2024".

. В печати на документе указана дата "31 июля 2024", хотя в конце документа, после написания инициалов начальника Харьковского РТЦК и СП, стоит дата на день позже — "1 августа 2024". Некорректные названия. 23 февраля 2022 года Кабинет министров одобрил Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), заменивших военные комиссариаты, поэтому в документе использовали устаревшее название органа "Украинский объединенный военный комиссариат", "Харьковского ОМИК (Харьковский ОМИК)".

К тому же использовано неверное название "Харьковский районный центр комплектования и социальной поддержки". Верно — Харьковский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки Харьковской области.

Выявление неточностей в "документе". Фото: Гвара Медиа

Присутствует грамматическая ошибка . В справке написано "громодянин", вместо "громадянин".

. В справке написано "громодянин", вместо "громадянин". Используются русские речевые конструкции . Так, в тексте говорится "приказом МО Украины №402 от 2023 года". Хотя на украинском корректнее "В соответствии с приказом №402 МО Украины от 14.08.2008", или же название приказа Минобороны нужно указывать и брать в кавычки: "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

. Так, в тексте говорится "приказом МО Украины №402 от 2023 года". Хотя на украинском корректнее "В соответствии с приказом №402 МО Украины от 14.08.2008", или же название приказа Минобороны нужно указывать и брать в кавычки: "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины". Некорректная формулировка. Согласно приказу МО Украины "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" есть несколько степеней годности к военной службе: пригодны; пригодны к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны; непригодны к военной службе с пересмотром через шесть месяцев; непригодны к военной службе с исключением из военного учета; временно непригодны. Нуждаются в лечении; временно непригодны.

Комментарий ТЦК

Издание обратилось в пресс-службу Харьковского областного центра комплектования и социальной поддержки. Пресс-офицер Харьковского ОТЦК и СП Елена Родина опровергла эту информацию, отметив:

"Это откровенный фейк! "Документ", распространяемый российскими ресурсами, даже не подделка, это неудачное "творчество" с вымышленной историей, присущее россиянам. Документ вообще не соответствует нормам документооборота, содержит множество ошибок, одна из которых в названии территориального центра комплектования и социальной поддержки", — сказала она.

Итак, перед нами очередной фейк российской пропаганды с целью дискредитировать работу территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Таким образом, тезисы в справке "непригодны для прохождения военной службы по состоянию здоровья и нуждаются в срочной госпитализации" и "непригодны к строевой службе" некорректно написаны. Более того, нужно в справке указать диагноз болезни, причину непригодности к военной службе.

Анализируя эту информацию в сочетании с законодательными документами, расследователи пришли к выводу, что распространенная информация о задержании мужчины является фейком и преследует цель дискредитировать работу ТЦК и СП.