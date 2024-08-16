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Росіяни поширюють у Харкові фейк про мобілізацію непридатного до служби чоловіка

16 серпня 2024 13:04
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Мобілізація в Україні — розкрито фейк про затримання військовозобов'язаного ТЦК
Чоловіку виписують повістку. Фото ілюстративне: Суспільне
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У мережі шириться новина, що нібито у Харкові територіальний центр комплектування та соціальної підтримки затримав чоловіка, який проходив лікування через запалення легенів і був визнаний непридатним до військової служби. Втім, перевірка цієї інформації показала, що це був навмисне поширений російськими пропагандистами фейк.

Про це повідомляє Ґвара Медіа.

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довідка
"Довідка" військовозобов'язаного. Фото: Ґвара Медіа 

Повідомлення про затримання чоловіка

Про затримання чоловіка повідомила дружина Зарецького Андрія Степановича, опублікувавши довідку про непридатність до військової служби чоловіка.

"Громодянин Зарецький Андрій Степанович 05.08.1986 року народження комісію з питань призову Харківського ОМВК (протокол №4 від 30.08.2024 року) та наказом МО України №№402 від 2023 року визнаний непридатним для проходження військової служби за станом здоров’я і потребує термінової госпіталізації", — йдеться у нібито довідці.

Також жінка закликала максимально поширити інформацію про затримання чоловіка та нарікала на погану роботу ТЦК та СП.

Цю новину поширили анонімні Telegram-канали "Медведь" та "Первый Харьковский", які за інформацією Центру протидії дезінформації перебувають у "Списку інструментів поширення ворожої дезінформації".

матеріали розслідувачів
Інформація із сумнівних джерел. Фото: Ґвара Медіа

Виявлення неправдивої інформації

Насамперед було проаналізувано саму довідку, на яку посилалась нібито дружина військовослужбовця і знайшли низку невідповідностей:

  • Помилки з датами. В печатці на документі зазначена дата "31 липня 2024 рік", хоча в кінці документа, після написання ініціалів начальника Харківського РТЦК та СП, стоїть дата на день пізніше "1 серпня 2024 рік".
  • Некоректні назви. 23 лютого 2022 року Кабінет міністрів схвалив Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), що замінили військові комісаріати, тож у документі використали застарілу назву органу "Український обʼєднаний військовий комісаріат", "Харківського ОМВК (Харківський обласний військовий комісаріат – ред.)". 

До того ж використана невірна назва "Харківський районний центр комплектування та соціальної підтримки". Вірно — Харківський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Харківської області. 

аналіз документа
Виявлення неточностей у "документі". Фото: Ґвара Медіа
  • Присутня граматична помилка. У довідці написано "громОдянин", замість "громадянин". 
  • Використовуються російські мовні конструкції. Так, у тексті йдеться "наказом МО України №402 від 2023 року". Хоча українською коректніше "Відповідно наказу №402 МО України від 14.08.2008", або а саму назву наказу Міноборони потрібно зазначати та брати в лапки: "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України". 
  • Некоректне формулювання. Згідно з наказом МО України "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України" є декілька ступенів придатності до військової служби: придатні; придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони; непридатні до військової служби з переоглядом через шість місяців; непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку; тимчасово непридатні. Потребують лікування; тимчасово непридатні. 

Коментар ТЦК

Видання звернулося до пресслужби Харківського обласного центру комплектування та соціальної підтримки. Пресофіцерка Харківського ОТЦК та СП Олена Родіна спростувала цю інформацію, зазначивши: 

"Це відвертий фейк! "Документ", який поширюють російські ресурси, навіть не підробка, це невдала "творчість" з вигаданою історією, притаманна росіянам. Документ взагалі не відповідає нормам документообігу, містить безліч помилок, одна з яких у назві територіального центру комплектування та соціальної підтримки", — сказала вона.

Тож, перед нами черговий фейк російської пропаганди з метою дискредитувати роботу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Таким чином, тези у довідці "непридатний для проходження військової служби за станом здоровʼя і потребує термінової госпіталізації" та "непридатний до стройової служби" є некоректно написані. Більше того, потрібно в довідці вказати діагноз хвороби, причину непридатності до військової служби.

Аналізуючи цю інформацію у поєднанні з законодавчими документами, розслідувачі прийшли до висновку, що поширена інформація про затримання чоловіка є фейком і переслідує мету дискредитувати роботу ТЦК та СП.

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