Мобілізація в Україні — розкрито фейк про затримання військовозобов'язаного ТЦК

Чоловіку виписують повістку. Фото ілюстративне: Суспільне

У мережі шириться новина, що нібито у Харкові територіальний центр комплектування та соціальної підтримки затримав чоловіка, який проходив лікування через запалення легенів і був визнаний непридатним до військової служби. Втім, перевірка цієї інформації показала, що це був навмисне поширений російськими пропагандистами фейк.

Про це повідомляє Ґвара Медіа.

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"Довідка" військовозобов'язаного. Фото: Ґвара Медіа

Повідомлення про затримання чоловіка

Про затримання чоловіка повідомила дружина Зарецького Андрія Степановича, опублікувавши довідку про непридатність до військової служби чоловіка.

"Громодянин Зарецький Андрій Степанович 05.08.1986 року народження комісію з питань призову Харківського ОМВК (протокол №4 від 30.08.2024 року) та наказом МО України №№402 від 2023 року визнаний непридатним для проходження військової служби за станом здоров’я і потребує термінової госпіталізації", — йдеться у нібито довідці.

Також жінка закликала максимально поширити інформацію про затримання чоловіка та нарікала на погану роботу ТЦК та СП.

Цю новину поширили анонімні Telegram-канали "Медведь" та "Первый Харьковский", які за інформацією Центру протидії дезінформації перебувають у "Списку інструментів поширення ворожої дезінформації".

Інформація із сумнівних джерел. Фото: Ґвара Медіа

Виявлення неправдивої інформації

Насамперед було проаналізувано саму довідку, на яку посилалась нібито дружина військовослужбовця і знайшли низку невідповідностей:

Помилки з датами . В печатці на документі зазначена дата "31 липня 2024 рік", хоча в кінці документа, після написання ініціалів начальника Харківського РТЦК та СП, стоїть дата на день пізніше "1 серпня 2024 рік".

. В печатці на документі зазначена дата "31 липня 2024 рік", хоча в кінці документа, після написання ініціалів начальника Харківського РТЦК та СП, стоїть дата на день пізніше "1 серпня 2024 рік". Некоректні назви. 23 лютого 2022 року Кабінет міністрів схвалив Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), що замінили військові комісаріати, тож у документі використали застарілу назву органу "Український обʼєднаний військовий комісаріат", "Харківського ОМВК (Харківський обласний військовий комісаріат – ред.)".

До того ж використана невірна назва "Харківський районний центр комплектування та соціальної підтримки". Вірно — Харківський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Харківської області.

Виявлення неточностей у "документі". Фото: Ґвара Медіа

Присутня граматична помилка . У довідці написано "громОдянин", замість "громадянин".

. У довідці написано "громОдянин", замість "громадянин". Використовуються російські мовні конструкції . Так, у тексті йдеться "наказом МО України №402 від 2023 року". Хоча українською коректніше "Відповідно наказу №402 МО України від 14.08.2008", або а саму назву наказу Міноборони потрібно зазначати та брати в лапки: "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".

. Так, у тексті йдеться "наказом МО України №402 від 2023 року". Хоча українською коректніше "Відповідно наказу №402 МО України від 14.08.2008", або а саму назву наказу Міноборони потрібно зазначати та брати в лапки: "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України". Некоректне формулювання. Згідно з наказом МО України "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України" є декілька ступенів придатності до військової служби: придатні; придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони; непридатні до військової служби з переоглядом через шість місяців; непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку; тимчасово непридатні. Потребують лікування; тимчасово непридатні.

Коментар ТЦК

Видання звернулося до пресслужби Харківського обласного центру комплектування та соціальної підтримки. Пресофіцерка Харківського ОТЦК та СП Олена Родіна спростувала цю інформацію, зазначивши:

"Це відвертий фейк! "Документ", який поширюють російські ресурси, навіть не підробка, це невдала "творчість" з вигаданою історією, притаманна росіянам. Документ взагалі не відповідає нормам документообігу, містить безліч помилок, одна з яких у назві територіального центру комплектування та соціальної підтримки", — сказала вона.

Тож, перед нами черговий фейк російської пропаганди з метою дискредитувати роботу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Таким чином, тези у довідці "непридатний для проходження військової служби за станом здоровʼя і потребує термінової госпіталізації" та "непридатний до стройової служби" є некоректно написані. Більше того, потрібно в довідці вказати діагноз хвороби, причину непридатності до військової служби.

Аналізуючи цю інформацію у поєднанні з законодавчими документами, розслідувачі прийшли до висновку, що поширена інформація про затримання чоловіка є фейком і переслідує мету дискредитувати роботу ТЦК та СП.