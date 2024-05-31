Россия готовит серию фейков и провокаций против ТЦК — о чем идет речь
Россияне готовятся снять на оккупированных украинских территориях целый ряд провокационных рельсовых видеороликов. Темой этих фейков будут "пьяные и неадекватные работники украинских ТЦК".
Об этом в эфире национального телемарафона единственных новостей заявил глава Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.
Провокации и фейки от окупантов
Российские оккупанты готовят ряд провокаций и фейков против Украины. В частности, против работников территориальных центров комплектования.
Благодаря этим фейкам россияне будут пытаться дискредитировать систему ТЦК и СП во время процесса обновления данных военнообязанных и продолжающейся в Украине мобилизации.
Российское пропагандистское "кино" об украинских ТЦК
На своей Facebook-странице Дмитрий Плетенчук обнародовал детали одного из подобных проектов. По его словам, на оккупированной территории россияне уже подготовили "киностудию", которая будет снимать провокационные ролики.
"В главных ролях: коллаборанты
Художник по костюмам: что смог, отнял у пленных
Декоратор: ищет помещение с украинскими вывесками
Сценарий: неадекватные "военнослужащие ТЦК" устраивают алкогольную драку в кафе, угрожают, распускают руки, лезут к девушкам etc.", — детализировал глава Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга.
Напомним, ранее в России придумали фейк о мобилизации в Украине, распространяя "информацию", что в украинских школах якобы травят детей, чьи родители не воюют.
Кроме того, российские пропагандисты распространяли фейк о том, что бойцы спецподразделения KRAKEN якобы убили двух гражданских за отказ отвечать на "националистическое поздравление".
Россия придумала ложь и о Президенте Украины Владимире Зеленском и переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным. Там утверждают, что Зеленский якобы заинтересован в продолжении противостояния с Россией, что приводит к отказу западных финансовых организаций в поддержке Украины.
Читайте Новини.LIVE!