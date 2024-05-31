Россия готовит серию фейков и провокаций против ТЦК — о чем идет речь

Одна из известнейших российских пропагандисток Маргарита Симоньян в Донецке во время съемок провокационных сюжетов для ТВ. Фото: росСМИ

Россияне готовятся снять на оккупированных украинских территориях целый ряд провокационных рельсовых видеороликов. Темой этих фейков будут "пьяные и неадекватные работники украинских ТЦК".

Об этом в эфире национального телемарафона единственных новостей заявил глава Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

Читайте также:

Провокации и фейки от окупантов

Российские оккупанты готовят ряд провокаций и фейков против Украины. В частности, против работников территориальных центров комплектования.

Благодаря этим фейкам россияне будут пытаться дискредитировать систему ТЦК и СП во время процесса обновления данных военнообязанных и продолжающейся в Украине мобилизации.

Российское пропагандистское "кино" об украинских ТЦК

На своей Facebook-странице Дмитрий Плетенчук обнародовал детали одного из подобных проектов. По его словам, на оккупированной территории россияне уже подготовили "киностудию", которая будет снимать провокационные ролики.

"В главных ролях: коллаборанты

Художник по костюмам: что смог, отнял у пленных

Декоратор: ищет помещение с украинскими вывесками

Сценарий: неадекватные "военнослужащие ТЦК" устраивают алкогольную драку в кафе, угрожают, распускают руки, лезут к девушкам etc.", — детализировал глава Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга.

Напомним, ранее в России придумали фейк о мобилизации в Украине, распространяя "информацию", что в украинских школах якобы травят детей, чьи родители не воюют.

Кроме того, российские пропагандисты распространяли фейк о том, что бойцы спецподразделения KRAKEN якобы убили двух гражданских за отказ отвечать на "националистическое поздравление".

Россия придумала ложь и о Президенте Украины Владимире Зеленском и переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным. Там утверждают, что Зеленский якобы заинтересован в продолжении противостояния с Россией, что приводит к отказу западных финансовых организаций в поддержке Украины.