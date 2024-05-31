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Росія готує серію фейків і провокацій проти ТЦК — про що йдеться

31 травня 2024 16:08
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор
Росія готує серію фейків і провокацій проти ТЦК — про що йдеться
Одна із найвідоміших російських пропагандисток Маргарита Симоньян в Донецьку під час зйомок провокаційних сюжетів для ТБ. Фото: росЗМІ
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор

Росіяни готуються зняти на окупованих українських територіях цілу низку провокаційних рейкових відеороликів. Темою цих фейків будуть "п’яні та неадекватні працівники українських ТЦК".

Про це в ефірі національного телемарафону єдиних новин заявив очільник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

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Провокації та фейки від окупантів

Російські окупанти готують низку провокацій та фейків проти України. Зокрема, проти працівників територіальних центрів комплектування.

Завдяки цим фейкам росіяни намагатимуться дискредитувати систему ТЦК та СП під час процесу оновлення даних військовозобов’язаних та мобілізації, яка триває в Україні.

Російське пропагандистське "кіно" про українські ТЦК

На своїй Facebook-сторінці Дмитро Плетенчук оприлюднив деталі одного із подібних проектів. За його словами, на окупованій території росіяни уже підготували "кіностудію", яка буде знімати провокативні ролики.

Плетенчук про фейки росіян

"В головних ролях: колаборанти

Художник по костюмах: що зміг, відібрав у полонених

Декоратор: шукає приміщення з українськими вивісками

Сценарій: неадекватні "військовослужбовці ТЦК" влаштовують алкогольну бійку в кафе, погрожують, розпускають руки, лізуть до дівчат etc.", — деталізував очільник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня.

Нагадаємо, раніше в  Росії вигадали фейк про мобілізацію в Україні, поширюючи "інформацію", що в українських школах нібито цькують дітей, чиї батьки не воюють.

Крым того, російські пропагандисти поширювали фейк про те, що бійці спецпідрозділу KRAKEN нібито вбили двох цивільних за відмову відповідати на "націоналістичне привітання".

Росія вигадала брехню і про Президента України Володимира Зеленського і переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Там переконують, що Зеленський нібито зацікавлений у продовженні протистояння з Росією, що призводить до відмови західних фінансових організацій у підтримці України.

фейки
ТЦК та СП
окупанти
росіяни
пропаганда
окупація

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