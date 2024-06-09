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Спикер ТЦК объяснил, как стать на военный учет при смене места жительства

9 июня 2024 13:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Как стать на военный учет при смене места жительства, если дом в оккупации
Очередь мужчин к ТЦК. Иллюстративное фото: hromadske
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно ему, при изменении своего места жительства военнообязанный должен сняться с учета по предварительному адресу и стать по новому.

Об этом заявил представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в комментарии для издания Фокус.

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Истомин объяснил, что у граждан могут возникнуть форс-мажорные ситуации, например связанные с войной. В частности, внутренне перемещенное лицо или его населенный пункт находится под российской оккупацией.

В таком случае он может прибыть в ТЦК именно по своему новому месту жительства и стать на военный учет без явки в военкомат по прежнему месту.

По словам спикера ТЦК, для этого военнообязанному нужно иметь с собой паспорт, код, военный билет или временное удостоверение или удостоверение о приписке.

Ранее мы писали, что в Украине есть случаи, когда мужчины отказываются от службы на основании религиозных убеждений. Юрист объяснила, возможно ли в таком случае избежать мобилизации.

Кроме того, в Украине свои военно-учетные данные обновили уже более 1 млн 600 тысяч граждан. Среди них более 200 тысяч женщин.

ТЦК и СП
военнообязанные
военный призыв
мобилизация
война в Украине
мужчины
военный учет

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