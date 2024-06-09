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Речник ТЦК пояснив, як стати на військовий облік при зміні місця проживання

9 червня 2024 13:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Як стати на військовий облік при зміні місця проживання, якщо дім в окупації
Черга чоловіків до ТЦК. Ілюстративне фото: hromadske
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з ним, при зміні свого місця проживання військовозобов'язаний повинен знятися з обліку за попередньою адресою та стати за новою. 

Про це заявив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін в коментарі для видання Фокус.

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Зміна місця проживання військовозобов'язаного 

Істомін пояснив, що у громадян можуть виникнути форс-мажорні ситуації, наприклад, пов'язані з війною. Зокрема, людина є внутрішньо переміщеною або її населений пункт перебуває під російською окупацією.

У такому випадку він може прибути до ТЦК саме за своїм новим місцем проживання і стати на військовий облік без явки у військкомат за попереднім місцем.

За словами речника ТЦК, для цього військовозобов'язаному треба мати із собою паспорт, код, військовий квиток або тимчасове посвідчення, чи посвідчення про приписку.

Раніше ми писали, що в Україні існують випадки, коли чоловіки відмовляються від служби на підставі релігійних переконань. Юрист пояснила, чи можливо у такому випадку уникнути мобілізації.

Крім того, в Україні свої військово-облікові дані оновили вже понад 1 млн 600 тисяч громадян. Серед них понад 200 тисяч — жінки.

ТЦК та СП
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військовий призов
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війна в Україні
чоловіки
військовий облік

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