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Прошла проверка более 800 военно-врачебных комиссий, — омбудсмен

9 июля 2024 15:53
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Представители омбудсмена проверили 833 военно-врачебных комиссии на территории Украины
Военно-врачебная комиссия (ВЛК). Фото: imagedelivery.net
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Представители омбудсмена проверили 833 военно-врачебных комиссии на территории Украины. Деятельность Территориальных центров комплектования под бдительным наблюдением Офиса омбудсмена.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сказал в комментарии Новости.LIVE во вторник, 9 июля.

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ТЦК — вопрос №1

По словам омбудсмена, его офис в общей сложности провел более 5 тысяч мониторинговых визитов по разным направлениям.

"Деятельность ТЦК сейчас - вопрос №1 в Украине", — говорит Лубинец.

Также чиновник рассказал, что представительства офиса омбудсмена уже открыты по всей стране, в том числе и на оккупированных территориях.

Напомним, военнообязанные, ранее имевшие статус "ограниченно пригодных", согласно новым правилам проведения мобилизации, должны пройти военно-врачебные комиссии. ТЦК не вправе направлять таких граждан на центральные ВЛК, они должны пройти осмотр на районном или городском уровнях.

Ранее мы сообщали, как часто военнообязанный должен проходить ВЛК.

Также мы писали, кто из мужчин должен пройти повторную ВЛК в июле 2024 года.

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