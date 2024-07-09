Військово-лікарська комісія (ВЛК). Фото: imagedelivery.net

Представники омбудсмена перевірили 833 військово-лікарські комісії на території України. Діяльність Територіальних центрів комплектування наразі під пильним наглядом Офісу омбудсмена.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець сказав в коментарі Новини.LIVE у вівторок, 9 липня.

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ТЦК — питання №1

За словами омбудсмена, його офіс загалом провів понад 5 тисяч моніторингових візитів за різними напрямками.

"Діяльність ТЦК наразі — питання №1 в Україні", — каже Лубінець.

Також посадовець розповів, що представництва офісу омбудсмена вже відкриті по всій країні, зокрема й на окупованих територіях.

Нагадаємо, військовозобов’язані, які раніше мали статус "обмежено придатних", згідно із новими правилами проведення мобілізації, мають пройти військово-лікарські комісії. ТЦК не мають права направляти таких громадян на центральні ВЛК, вони мають пройти огляд на районному чи міському рівнях.

Раніше ми повідомляли, як часто військовозобов'язаний має проходити ВЛК.

Також ми писали, хто з чоловіків повинен пройти повторну ВЛК у липні 2024 року.