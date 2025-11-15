Видео
Україна
Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Повестки неэффективны — в Полтавском ТЦК назвали главную причину

15 ноября 2025 04:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Граждане не обращают внимания на врученные повестки — в ТЦК указывают на неэффективность такого метода
Группа оповещения ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Процедура "раздачи" повесток в Украине является неэффективной, поскольку значительная часть граждан игнорирует вызов в ТЦК, нарушая закон. Повестка является лишь извещением, но ее получение, даже если человек отказался ее брать, обязывает явиться в ТЦК.

Об этом в интервью изданию "Главком" заявил представитель Полтавского ТЦК Роман Истомин.

Читайте также:

Мобилизационное оповещение — "для галочки"

Военный подтвердил, что согласно законодательству, оповещением мужчин в возрасте от 18 до 60 лет занимаются не только ТЦК, но и представители местного самоуправления, руководители предприятий и учреждений, председатели ОСМД и ЖЭКов. Однако эффективность этой работы низкая.

"Прежде всего, пожалуй, уже пора признать, что сама "раздача" повесток — неэффективна. Мужчины получают повестку и не приходят", — отметил представитель Полтавского ТЦК.

Он пояснил, что по закону, если человек отказывается брать повестку, но понимает ее содержание, составляется акт об отказе, что юридически равнозначно получению документа. Однако большинство военнообязанных все равно игнорирует вызов, что является нарушением правил воинского учета.

Что касается работы гражданских органов, ситуация неутешительна. Истомин отметил, что закон предоставляет органам местного самоуправления большие полномочия в сфере воинского учета, которые они выполняют только "для галочки". В законодательстве четко определен порядок ведения воинского учета, включая ежегодный дворовый обход для проверки проживания, но на практике этого никто не делает.

"Органы самоуправления выполняют свои обязанности ровно настолько, чтобы избежать ответственности, а иногда даже и этого не делают. Есть случаи, когда составлялись протоколы за невыполнение таких полномочий", — сказал он.

Как результат, когда доходит до реальной работы, повестки все равно приходится вручать военнослужащим ТЦК вместе с полицией на территории громады.

Ранее мы информировали, что в Полтаве суд наказал мужчину за изготовление и продажу поддельных повесток в ТЦК. Они помогали уклонистам избегать мобилизации.

Также юристы объяснили, могут ли моряки моложе 25 лет выезжать за границу на работу.

военный учет мобилизация повестки ТЦК и СП военнообязанные
