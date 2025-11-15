Відео
Повістки неефективні — у Полтавському ТЦК назвали головну причину

15 листопада 2025 04:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Громадяни не звертають уваги на вручені повістки — у ТЦК вказують на неефективність такого методу
Група оповіщення ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Процедура "роздачі" повісток в Україні є неефективною, оскільки значна частина громадян ігнорує виклик до ТЦК, порушуючи закон. Повістка є лише сповіщенням, але її отримання, навіть якщо людина відмовилася її брати, зобов'язує з'явитися до ТЦК.

Про це в інтерв'ю виданню "Главком" заявив речник Полтавського ТЦК Роман Істомін.

Читайте також:

Мобілізаційне оповіщення — "для галочки"

Військовий підтвердив, що згідно із законодавством, оповіщенням чоловіків віком від 18 до 60 років займаються не лише ТЦК, але й представники місцевого самоврядування, керівники підприємств та установ, голови ОСББ та ЖЕКів. Однак ефективність цієї роботи низька.

"Насамперед, мабуть, вже пора визнати, що сама "роздача" повісток — неефективна. Чоловіки отримують повістку і не приходять", — зазначив речник Полтавського ТЦК.

Він пояснив, що згідно з законом, якщо людина відмовляється брати повістку, але розуміє її зміст, складається акт про відмову, що юридично рівнозначно отриманню документа. Однак більшість військовозобов'язаних все одно ігнорує виклик, що є порушенням правил військового обліку.

Що ж до роботи цивільних органів, ситуація є невтішною. Істомін наголосив, що закон надає органам місцевого самоврядування великі повноваження у сфері військового обліку, які вони виконують лише "для галочки". У законодавстві чітко визначено порядок ведення військового обліку, включно із щорічним дворовим обходом для перевірки проживання, але на практиці цього ніхто не робить.

"Органи самоврядування виконують свої обов’язки рівно настільки, щоб уникнути відповідальності, а іноді навіть і цього не роблять. Є випадки, коли складалися протоколи за невиконання таких повноважень", — сказав він.

Як результат, коли доходить до реальної роботи, повістки все одно доводиться вручати військовослужбовцям ТЦК разом із поліцією на території громади.

Раніше ми інформували, що у Полтаві суд покарав чоловіка за виготовлення і продаж підроблених повісток до ТЦК. Вони допомагали ухилянтам уникати мобілізації.

Також юристи пояснили, чи можуть моряки молодше 25 років виїжджати за кордон на роботу. 

військовий облік мобілізація повістки ТЦК та СП військовозобов'язані
