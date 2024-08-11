ТЦК оштрафовал мужчину который хотел отсрочку из-за опекунства

Повестка вместо отсрочки — суд признал законность штрафа от ТЦК, несмотря на весомую причину
Вышгородский райсуд Киевской области признал законным штраф от ТЦК СП, который был возложен на военнообязанного. Мужчина хотел оформить отсрочку от мобилизации из-за ухода за больной матерью.
Об этом сообщает Судебно-юридическая газета со ссылкой на вердикт суда.
Детали дела
17 июня 2024 истец обратился в суд с иском, в котором просил суд признать противоправным и отменить постановление ТЦК от 3 июня 2024 о наложении на него штрафа в сумме 25,5 тысячи грн.
В иске мужчина указал, что в указанном постановлении не указано, когда именно он не явился по вызову в ТЦК, а также требования какой повестки он не выполнил. В то же время, он обновил свои данные, получил направление на ВВК, и прошел ее.
В мае он обратился в ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки от мобилизации в связи с постоянным уходом за неизлечимо больной матерью. Тогда ему была вручена еще одна повестка, а впоследствии ему позвонил неизвестный мужчина, который представился дежурным ТЦК и устно сообщил, что 24.05.2024 года ему необходимо прибыть в ТЦК.
Мужчина прибыл в определенное время и день в ТЦК, где ему под подпись вручен отказ в предоставлении отсрочки, но не смог попасть на прием из-за большого количества людей в очереди. Сообщает, что он не был уведомлен о времени, дате и месте рассмотрения его дела, что прямо нарушило его законные права и интересы, а также привело к противоправности всей процедуры привлечения к административной ответственности.
Что решил суд
В вердикте суд указал, что истец в иске отмечал, что 27.05.2024 не смог попасть в помещение ТЦК из-за большого количества людей в очереди и был вынужден вернуться к своей матери, так как ей стало плохо, и вызвать семейного врача. Однако в иске никакого объяснения важности своего отсутствия в ТЦК не предоставлено.
Также в тексте указано, что согласно ч. 5 ст. 258 КУоАП протокол не составляется в случае совершения в особый период административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 настоящего Кодекса, рассмотрение которых отнесено к компетенции ТЦК, если лицо не явилось без уважительных причин или не сообщило причину неприбытия по вызову, являясь надлежащим образом уведомленной о дате, времени и месте вызова и при наличии подтверждающих документов о получении лицом вызова.
Поэтому, поскольку причины неприбытия истца в ТЦК не подтверждены никакими доказательствами, суд признал законность наложенного штрафа.
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