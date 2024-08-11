ТЦК оштрафовал мужчину который хотел отсрочку из-за опекунства

Военнообязанный в ТЦК СП. Иллюстративное фото: ООТЦК СП

Вышгородский райсуд Киевской области признал законным штраф от ТЦК СП, который был возложен на военнообязанного. Мужчина хотел оформить отсрочку от мобилизации из-за ухода за больной матерью.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета со ссылкой на вердикт суда.

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Детали дела

17 июня 2024 истец обратился в суд с иском, в котором просил суд признать противоправным и отменить постановление ТЦК от 3 июня 2024 о наложении на него штрафа в сумме 25,5 тысячи грн.

В иске мужчина указал, что в указанном постановлении не указано, когда именно он не явился по вызову в ТЦК, а также требования какой повестки он не выполнил. В то же время, он обновил свои данные, получил направление на ВВК, и прошел ее.

В мае он обратился в ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки от мобилизации в связи с постоянным уходом за неизлечимо больной матерью. Тогда ему была вручена еще одна повестка, а впоследствии ему позвонил неизвестный мужчина, который представился дежурным ТЦК и устно сообщил, что 24.05.2024 года ему необходимо прибыть в ТЦК.

Мужчина прибыл в определенное время и день в ТЦК, где ему под подпись вручен отказ в предоставлении отсрочки, но не смог попасть на прием из-за большого количества людей в очереди. Сообщает, что он не был уведомлен о времени, дате и месте рассмотрения его дела, что прямо нарушило его законные права и интересы, а также привело к противоправности всей процедуры привлечения к административной ответственности.

Что решил суд

В вердикте суд указал, что истец в иске отмечал, что 27.05.2024 не смог попасть в помещение ТЦК из-за большого количества людей в очереди и был вынужден вернуться к своей матери, так как ей стало плохо, и вызвать семейного врача. Однако в иске никакого объяснения важности своего отсутствия в ТЦК не предоставлено.

Также в тексте указано, что согласно ч. 5 ст. 258 КУоАП протокол не составляется в случае совершения в особый период административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 настоящего Кодекса, рассмотрение которых отнесено к компетенции ТЦК, если лицо не явилось без уважительных причин или не сообщило причину неприбытия по вызову, являясь надлежащим образом уведомленной о дате, времени и месте вызова и при наличии подтверждающих документов о получении лицом вызова.

Поэтому, поскольку причины неприбытия истца в ТЦК не подтверждены никакими доказательствами, суд признал законность наложенного штрафа.