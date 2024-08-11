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Повістка замість відстрочки — суд визнав законність штрафу від ТЦК попри вагому причину

11 серпня 2024 23:53
Ігор Семенюк - Редактор
Ігор Семенюк
Редактор
ТЦК оштрафував чоловіка який хотів відстрочку через опікунство
Військовозобов'язаний у ТЦК СП. Ілюстративне фото: ООТЦК СП
Ігор Семенюк - Редактор
Ігор Семенюк
Редактор

Вишгородський райсуд Київської області визнав законним штраф від ТЦК СП, який був покладений на військовозобов'язаного. Чоловік хотів оформити відстрочку від мобілізації через догляд за хворою матір'ю.

Про це повідомляє Судово-юридична газета з посиланням на вердикт суду. 

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Деталі справи 

17 червня 2024 року позивач звернувся до суду з позовом, у якому просив суд визнати протиправною та скасувати постанову ТЦК від 3 червня 2024 року про накладення на нього штрафу у сумі 25,5 тисяч грн.

У позові чоловік вказав, що в зазначеній постанові не зазначено, коли саме він не з`явився за викликом до ТЦК, а також вимоги якої саме повістки він не виконав. Водночас він оновив свої дані, отримав направлення на ВЛК та пройшов її.

У травні він звернувся до ТЦК із заявою про надання відстрочки від мобілізації у зв`язку з постійним доглядом за невиліковно хворою матір`ю. Тоді йому було вручено ще одну повістку, а згодом йому зателефонував невідомий чоловік, який відрекомендувався черговим ТЦК та усно повідомив, що 24.05.2024 року йому необхідно прибути до ТЦК.

Чоловік прибув у визначений час та день до ТЦК, де йому під підпис вручено відмову у наданні відстрочки, але не зміг потрапити на прийом через велику кількість людей в черзі. Повідомляє, що він не був повідомлений про час, дату і місце розгляду його справи, що прямо порушило його законні права та інтереси, а також призвело до протиправності всієї процедури притягнення до адміністративної відповідальності.

Що вирішив суд

У вердикті суд вказав, що позивач в позові зазначав, що 27.05.2024 року не зміг потрапити до приміщення ТЦК через велику кількість людей в черзі, і був вимушений повернутися до своєї матері, так як їй стало зле і викликали сімейного лікаря. Проте в позові жодного пояснення поважності своєї відсутності у ТЦК не надано.

Також у тексті вказано, що згідно з ч. 5 ст. 258 КУпАП протокол не складається у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 цього Кодексу, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК, якщо особа не з`явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявності підтвердних документів про отримання особою виклику.

Тому, оскільки причини неприбуття позивача до ТЦК не підтверджені жодними доказами, суд визнав законність накладеного штрафу.

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суд закон Україна мобілізація опіка відстрочка ТЦК та СП

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