На Волыни задержан мужчина, который угрожал пистолетом работникам ТЦК

Спецназначение "КОРД" и задержанный. Фото: Национальная полиция

В Луцке полицейские арестовали злоумышленника, угрожавшего пистолетом работникам ТЦК СП и правоохранителям. После угроз злоумышленник скрылся и скрывался в одной из квартир дома.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Волынской области в четверг, 1 июля.

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Силовики "КОРД" грузят злоумышленника в автомобиль. Источник: Национальная полиция

По информации правоохранителей, инцидент произошел около 10:30 на проспекте Молодежи. В его квартире продолжаются обыски. Полиция привлекла к задержанию силовиков "Корда", которые изъяли оружие, и задержали злоумышленники. Больше информации не предоставлено.

Полицейский на месте инцидента. Источник: Национальная полиция

Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Напомним, ранее в Одессе задержали местного жителя, длительное время занимавшегося наркобизнесом, маскируя и доставляя "клиентам" выпечку с каннабисом за криптовалюту.

Также в Киеве задержали 45-летнего мужчину, угнавшего автомобиль Chrysler. Его задержали правоохранители и объявили подозрение.

Также в Кременце Тернопольской области полиция задержала трех должностных лиц мэрии города, которые требовали с предпринимателя взятку в виде подарков, сертификатов на отдых и косметику.