На Волыни задержан мужчина, который угрожал пистолетом работникам ТЦК

Угрожал пистолетом сотрудникам ТЦК — на Волыни задержали злоумышленника
В Луцке полицейские арестовали злоумышленника, угрожавшего пистолетом работникам ТЦК СП и правоохранителям. После угроз злоумышленник скрылся и скрывался в одной из квартир дома.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Волынской области в четверг, 1 июля.
В Луцке мужчина угрожал оружием работникам ТЦК
По информации правоохранителей, инцидент произошел около 10:30 на проспекте Молодежи. В его квартире продолжаются обыски. Полиция привлекла к задержанию силовиков "Корда", которые изъяли оружие, и задержали злоумышленники. Больше информации не предоставлено.
Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы. Следствие продолжается.
Напомним, ранее в Одессе задержали местного жителя, длительное время занимавшегося наркобизнесом, маскируя и доставляя "клиентам" выпечку с каннабисом за криптовалюту.
Также в Киеве задержали 45-летнего мужчину, угнавшего автомобиль Chrysler. Его задержали правоохранители и объявили подозрение.
Также в Кременце Тернопольской области полиция задержала трех должностных лиц мэрии города, которые требовали с предпринимателя взятку в виде подарков, сертификатов на отдых и косметику.
Читайте Новини.LIVE!