На Волині затримали чоловіка, який погоржував пістолетом працівникам ТЦК

Погрожував пістолетом співробітникам ТЦК — на Волині затримали зловмисника
У Луцьку поліцейські заарештували зловмисника, який погрожував пістолетом працівникам ТЦК СП та правоохоронцям. Після погроз зловмисник втік та переховувався в одній з квартир будинку.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області у четвер, 1 липня.
У Луцьку чоловік погрожував зброєю працівникам ТЦК
За інформацією правоохоронців, інцидент трапився близько 10:30, на проспекті Молоді. Наразі у його квартирі тривають обшуки. Поліція залучила до затримання силовиків "КОРДу", які вилучили зброю, та затримали зловмисники. Більше інформації не надано.
Зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі. Слідство триває.
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