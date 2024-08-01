На Волині затримали чоловіка, який погоржував пістолетом працівникам ТЦК

Спецпризначенці "КОРД" та затриманий. Фото: Національна поліція

У Луцьку поліцейські заарештували зловмисника, який погрожував пістолетом працівникам ТЦК СП та правоохоронцям. Після погроз зловмисник втік та переховувався в одній з квартир будинку.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області у четвер, 1 липня.

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Силовики "КОРД" вантажать зловмисника в автомобіль. Джерело: Національна поліція

За інформацією правоохоронців, інцидент трапився близько 10:30, на проспекті Молоді. Наразі у його квартирі тривають обшуки. Поліція залучила до затримання силовиків "КОРДу", які вилучили зброю, та затримали зловмисники. Більше інформації не надано.

Поліцейський на місці інциденту. Джерело: Національна поліція

Зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі. Слідство триває.

Нагадаємо, раніше в Одесі затримали місцевого жителя, який тривалий час займався наркобізнесом, маскуючи та доставляючи "клієнтам" випічку з канабісом за криптовалюту.

Також у Києві затримали 45-річного чоловіка, який викрав автомобіль Chrysler. Його затримали правоохоронці та оголосили підозру.

Також у Кременці Тернопільської області поліція затримала трьох посадовців мерії міста, які вимагали з підприємця хабар у вигляді подарунків, сертифікатів на відпочинок та косметику.